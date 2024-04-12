Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

На торгах 12 апреля обновился исторический рекорд стоимости золота – котировки впервые поднялись выше $2400 за тройскую унцию. На фоне этого подскочила стоимость акций российских золотодобывающих компаний – ЮГК, «Полюса», «Селигдара», Polymetal, «Бурятзолота» и «Лензолота». На пиках рост стоимости бумаг в секторе к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня достигал от 2,6 до 19%.