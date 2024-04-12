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Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

Ведомости

Индекс Московской биржи достиг максимума с февраля 2022 г. На торгах 12 апреля бенчмарк поднялся до 3464 пунктов и увеличился с закрытия основных торгов предыдущего дня на 0,71%.

К 18:00 мск индекс Мосбиржи скорректировался до 3463,82 п. С закрытия основной торговой сессии 11 апреля он вырос на 0,7%, с начала года – на 11,77%. 

Предыдущего максимума индекс достигал 16 февраля 2022 г. На закрытии торгов он составил 3646,41 п., на пиках дня – 3683,95 п.

Рост индекса Мосбиржи указывает на сохранение оптимизма на российском рынке акций, отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. Основными факторами, поддерживающими активность инвесторов, являются дивидендный сезон, процессы редомицилляции компаний и ожидание поступления средств по замороженным иностранным бумагам к концу лета, пояснил эксперт.

На увеличение индекса также влияет рост биржевых цен на сырьевые товары, добавила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Особенно заметное оживление за последнюю неделю наблюдалось в секторе металлов, уточнила она.

На торгах 12 апреля обновился исторический рекорд стоимости золота – котировки впервые поднялись выше $2400 за тройскую унцию. На фоне этого подскочила стоимость акций российских золотодобывающих компаний – ЮГК, «Полюса», «Селигдара», Polymetal, «Бурятзолота» и «Лензолота». На пиках рост стоимости бумаг в секторе к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня достигал от 2,6 до 19%.

Также на фоне роста котировок палладия, никеля и меди на торгах 12 апреля на 3,5% выросла стоимость акций «Норникеля». На пиках дня бумага торговалась по 167,48 руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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