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УК «Первая» призвала активнее участвовать в обмене заблокированными активами

Ведомости

Российским инвесторам стоит активнее подавать заявки на участие в обмене замороженных ценных бумаг. Об этом заявил журналистам директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский.

«Мы используем все наши каналы взаимодействия с клиентами – и телеграм, и адресную рассылку, СМС и звонки клиентских менеджеров. За первую из двух недель мы собрали 29 000 согласий [на разблокировку бумаг] – это из 300 000 лиц, которые могут в этом участвовать» – уточнил Горанский (цитата по ТАСС).

По словам топ-менеджера УК «Первая», у других участников рынка темпы сбора заявок на участие в обмене активами практически такие же. Процесс продвигается хуже, чем ожидалось, подчеркивает Горанский. Он пояснил, что большинство инвесторов с замороженными бумагами – это люди с чеком до 150 000 руб., и участники рынка считали, что большинство из них будут заинтересованы в разблокировке активов.

Со стороны иностранных инвесторов есть спрос на обмен бумагами, они хотят принять участие в сделке, добавил Горанский. Он считает, что значительная часть замороженных бумаг будет продана. 

Сбор заявок на участие в обмене активами в УК «Первая» начался 8 апреля, он продлится до 21 апреля. Сейчас к обмену можно предъявить иностранные акции, еврообликации и паи ETF.

Минфин утвердил условия обмена замороженными активами в начале марта. Прием заявок от инвесторов-резидентов в России продлится с 25 марта и по 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 г. Всего под обмен попадут более 3500 биржевых инструментов.

В апреле Банк России уведомил профессиональных участников рынка ценных бумаг о запрете замещать еврооблигации, которые российские инвесторы приобрели у представителей недружественных стран, писали ранее «Ведомости». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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