УК «Первая» призвала активнее участвовать в обмене заблокированными активами

По словам топ-менеджера УК «Первая», у других участников рынка темпы сбора заявок на участие в обмене активами практически такие же. Процесс продвигается хуже, чем ожидалось, подчеркивает Горанский. Он пояснил, что большинство инвесторов с замороженными бумагами – это люди с чеком до 150 000 руб., и участники рынка считали, что большинство из них будут заинтересованы в разблокировке активов.