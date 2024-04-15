УК «Первая» призвала активнее участвовать в обмене заблокированными активами
Российским инвесторам стоит активнее подавать заявки на участие в обмене замороженных ценных бумаг. Об этом заявил журналистам директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский.
«Мы используем все наши каналы взаимодействия с клиентами – и телеграм, и адресную рассылку, СМС и звонки клиентских менеджеров. За первую из двух недель мы собрали 29 000 согласий [на разблокировку бумаг] – это из 300 000 лиц, которые могут в этом участвовать» – уточнил Горанский (цитата по ТАСС).
По словам топ-менеджера УК «Первая», у других участников рынка темпы сбора заявок на участие в обмене активами практически такие же. Процесс продвигается хуже, чем ожидалось, подчеркивает Горанский. Он пояснил, что большинство инвесторов с замороженными бумагами – это люди с чеком до 150 000 руб., и участники рынка считали, что большинство из них будут заинтересованы в разблокировке активов.
Со стороны иностранных инвесторов есть спрос на обмен бумагами, они хотят принять участие в сделке, добавил Горанский. Он считает, что значительная часть замороженных бумаг будет продана.
Сбор заявок на участие в обмене активами в УК «Первая» начался 8 апреля, он продлится до 21 апреля. Сейчас к обмену можно предъявить иностранные акции, еврообликации и паи ETF.
Минфин утвердил условия обмена замороженными активами в начале марта. Прием заявок от инвесторов-резидентов в России продлится с 25 марта и по 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 г. Всего под обмен попадут более 3500 биржевых инструментов.
В апреле Банк России уведомил профессиональных участников рынка ценных бумаг о запрете замещать еврооблигации, которые российские инвесторы приобрели у представителей недружественных стран, писали ранее «Ведомости».