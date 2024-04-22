«Циан» планирует провести редомициляцию в Россию
Новая холдинговая компания Cian Technology, зарегистрированная в республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте группы «Циан».
Глобальные депозитарные расписки «Циана» в ходе торговли на Мосбирже 22 апреля подорожали на до 1046,6 руб. за бумагу. По состоянию на 17:15 мск их цена составила 999 руб. (+0,30%).
Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении.
После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене, в результате которого акционеры, чьи акции не находятся в свободном обращении, обменяют свои акции в компании на акции Cian Technology. Группа считает, что указанный обмен носит исключительно технический характер и не влияет на фактическое владение компанией.
Компания также отмечает, что на текущем этапе обсуждаемые планы корпоративной реструктуризации являются предварительными. Они зависят от множества факторов, включая выполнение ряда предварительных условий, которые могут изменяться в связи с рыночными, регуляторными или иными факторами.