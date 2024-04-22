«Циан» планирует провести редомициляцию в Россию

После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене, в результате которого акционеры, чьи акции не находятся в свободном обращении, обменяют свои акции в компании на акции Cian Technology. Группа считает, что указанный обмен носит исключительно технический характер и не влияет на фактическое владение компанией.