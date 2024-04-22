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«Циан» планирует провести редомициляцию в Россию

Ведомости

Новая холдинговая компания Cian Technology, зарегистрированная в республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте группы «Циан».

Глобальные депозитарные расписки «Циана» в ходе торговли на Мосбирже 22 апреля подорожали на до 1046,6 руб. за бумагу. По состоянию на 17:15 мск их цена составила 999 руб. (+0,30%).

Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении.

После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене, в результате которого акционеры, чьи акции не находятся в свободном обращении, обменяют свои акции в компании на акции Cian Technology. Группа считает, что указанный обмен носит исключительно технический характер и не влияет на фактическое владение компанией.

Компания также отмечает, что на текущем этапе обсуждаемые планы корпоративной реструктуризации являются предварительными. Они зависят от множества факторов, включая выполнение ряда предварительных условий, которые могут изменяться в связи с рыночными, регуляторными или иными факторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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