Акции «Русснефти» дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам
Акции «Русснефти» подешевели на 4,65% до 211 руб. на фоне публикации рекомендации совета директоров компании по выплате дивидендов.
По состоянию на 12:15 мск их стоимость составила 213,2 руб. (-3,66%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3416,02 пункта (-0,78%).
Совет директоров «Русснефти» на заседании 21 мая рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов на привилегированные акции по итогам 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Оставшуюся часть чистой прибыли совет директоров рекомендовал не распределять, а дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать. Общая сумма чистой прибыли за 2023 г. составила 31,78 млн руб.
Согласно рекомендации, на дивиденды будет направлено $1,0200750775 на одну привилегированную акцию. 16 июля 2024 г. рекомендовано утвердить в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.