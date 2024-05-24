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Акции «Русснефти» дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Акции «Русснефти» подешевели на 4,65% до 211 руб. на фоне публикации рекомендации совета директоров компании по выплате дивидендов.

По состоянию на 12:15 мск их стоимость составила 213,2 руб. (-3,66%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3416,02 пункта (-0,78%).

Совет директоров «Русснефти» на заседании 21 мая рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов на привилегированные акции по итогам 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Оставшуюся часть чистой прибыли совет директоров рекомендовал не распределять, а дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать. Общая сумма чистой прибыли за 2023 г. составила 31,78 млн руб.

Согласно рекомендации, на дивиденды будет направлено $1,0200750775 на одну привилегированную акцию. 16 июля 2024 г. рекомендовано утвердить в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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