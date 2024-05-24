Стартап «Медитроника» привлек на венчурном рынке 39 млн рублей за 15% акций

Ранее стартап получил от фонда «Сколково» инвестиции в размере около 3 млн руб., также Фонд содействия инновациям выделил компании грант на 4 млн руб. Еще 5 млн руб. в 2022 г. «Медитроника» привлекла в обмен на 20% акций от неназванного частного инвестора, уточняет «Русский венчур».