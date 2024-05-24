Стартап «Медитроника» привлек на венчурном рынке 39 млн рублей за 15% акций
Российский стартап «Медитроника», который печатает протезы для ног на 3D-принтере, получил инвестиции в размере 39 млн руб. на венчурном рынке. Инвесторы получили 15% акционерного капитала компании, сообщил Telegram-канал «Русский венчур» со ссылкой на представителя «Медитроники».
Стартап привлек средства через краудинвестинговую платформу Zapusk Tech, уточняется в сообщении. Участники рынка оценили стоимость компании в 260 млн руб.
Ранее стартап получил от фонда «Сколково» инвестиции в размере около 3 млн руб., также Фонд содействия инновациям выделил компании грант на 4 млн руб. Еще 5 млн руб. в 2022 г. «Медитроника» привлекла в обмен на 20% акций от неназванного частного инвестора, уточняет «Русский венчур».
По данным системы «СПАРК интерфакс», на текущий момент 80% акций компании принадлежит АО «Медитроника». Оставшиеся бумаги распределены между Ириной Денежкиной (19%) и Андреем Величкиным (1%).