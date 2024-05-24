Расписки «Циана» подешевели на фоне выхода отчета по МСФО
Депозитарные расписки «Циана» в ходе торгов 24 мая подешевели на 6,21% до 925 руб. Котировки снижаются на фоне публикации отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал.
По состоянию на 17:41 мск стоимость бумаг скорректировалась до 955 руб. (-3,16%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3405,74 пункта (-1,07%).
«Циан» в I квартале 2024 г. увеличил выручку на 31% г/г до 3,15 млрд руб., следует из результатов по МСФО. Увеличение выручки было в первую очередь связано с ростом основного бизнеса, в частности, выручки от размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламы, пояснила компания. Выручка основного бизнеса за три месяца достигла 2,969 млрд руб. (+28% г/г).
Чистая прибыль в отчетный период выросла в 3,5 раза в годовом выражении и составила 743 млн руб. Компания объяснила изменение этого показателя тем, что рост выручки опережал рост операционных расходов. Общие операционные расходы за три месяца увеличились на 5%, до 2,376 млрд руб. Основным фактором стал рост расходов на персонал.
Скорректированная EBITDA в отчетном периоде показала рост в 2,7 раза до 960 млн руб. при рентабельности 30,5%.