Расписки «Циана» подешевели на фоне выхода отчета по МСФО

«Циан» в I квартале 2024 г. увеличил выручку на 31% г/г до 3,15 млрд руб., следует из результатов по МСФО. Увеличение выручки было в первую очередь связано с ростом основного бизнеса, в частности, выручки от размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламы, пояснила компания. Выручка основного бизнеса за три месяца достигла 2,969 млрд руб. (+28% г/г).