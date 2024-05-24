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Расписки «Циана» подешевели на фоне выхода отчета по МСФО

Ведомости

Депозитарные расписки «Циана» в ходе торгов 24 мая подешевели на 6,21% до 925 руб. Котировки снижаются на фоне публикации отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал.

По состоянию на 17:41 мск стоимость бумаг скорректировалась до 955 руб. (-3,16%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3405,74 пункта (-1,07%).

«Циан» в I квартале 2024 г. увеличил выручку на 31% г/г до 3,15 млрд руб., следует из результатов по МСФО. Увеличение выручки было в первую очередь связано с ростом основного бизнеса, в частности, выручки от размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламы, пояснила компания. Выручка основного бизнеса за три месяца достигла 2,969 млрд руб. (+28% г/г).

Чистая прибыль в отчетный период выросла в 3,5 раза в годовом выражении и составила 743 млн руб. Компания объяснила изменение этого показателя тем, что рост выручки опережал рост операционных расходов. Общие операционные расходы за три месяца увеличились на 5%, до 2,376 млрд руб. Основным фактором стал рост расходов на персонал.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде показала рост в 2,7 раза до 960 млн руб. при рентабельности 30,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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