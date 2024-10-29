Выручка «Яндекса» за III квартал выросла на 36%

Скорректированный показатель EBITDA составил 54,7 млрд руб. – 19,8% от выручки. Компания сохранила прогноз на 2024 г. – рост выручки 38-40% год к году и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170–175 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за III квартал составила 25,1 млрд руб. В 2023 г. за аналогичный период она составляла 11,5 млрд руб.