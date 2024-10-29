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Выручка «Яндекса» за III квартал выросла на 36%

Ведомости

Выручка МКПАО «Яндекс» за III квартал выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 276,8 млрд руб. Это следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA составил 54,7 млрд руб. – 19,8% от выручки. Компания сохранила прогноз на 2024 г. – рост выручки 38-40% год к году и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170–175 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за III квартал составила 25,1 млрд руб. В 2023 г. за аналогичный период она составляла 11,5 млрд руб.

За девять месяцев 2024 г. выручка составила 754,4 млрд руб., увеличившись на 37% по сравнению с прошлым годом. Скорректированный показатель EBITDA составил 139,9 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – 69,6 млрд руб. В 2023 г. она составляла 35,1 млрд руб.

В 2023 г. скорректированная чистая прибыль ГК «Яндекс» выросла на 155% в годовом выражении и составила 27,411 млрд руб. Общая выручка группы выросла на 53% до 800 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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