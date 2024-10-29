Выручка «Яндекса» за III квартал выросла на 36%
Выручка МКПАО «Яндекс» за III квартал выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 276,8 млрд руб. Это следует из сообщения компании.
Скорректированный показатель EBITDA составил 54,7 млрд руб. – 19,8% от выручки. Компания сохранила прогноз на 2024 г. – рост выручки 38-40% год к году и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170–175 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за III квартал составила 25,1 млрд руб. В 2023 г. за аналогичный период она составляла 11,5 млрд руб.
За девять месяцев 2024 г. выручка составила 754,4 млрд руб., увеличившись на 37% по сравнению с прошлым годом. Скорректированный показатель EBITDA составил 139,9 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – 69,6 млрд руб. В 2023 г. она составляла 35,1 млрд руб.