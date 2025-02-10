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Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые за полгода

Ведомости

Индекс Мосбиржи впервые с 26 июля 2024 г. превысил показатель в 3000 пунктов. На 17:38 мск он составил 3013 пунктов, поднявшись в ходе торгов на 1,58%, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным экспертов, поддержку рынку оказывают ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора.

Индекс голубых фишек также прибавил более 1,6% с начала торгов и составил 19 470 пунктов. Среди лидеров роста выступают обыкновенные акции «N+» (+7%), «Новатэка» (+4,72%), «Юнипро» (+4%) и «Алросы» (+2,87%), а также бумаги «Русгидро» (+3,03%). В минусе торгуются обыкновенные акции «Астры» (–4,28%), «ЮГК» (–2,56%) и бумаги «Совкомфлота» (–1,15%). Поддержку рынку оказывают ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, сообщают в «БКС мир инвестиций». Аналитики также указывают, что оптимизма добавляют и надежды на улучшение геополитической ситуации. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп уточнил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, и обратился к своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу с призывом «устроить эти встречи».

«Напомним, что с 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, в ходе которой могут появиться новые вводные по разрешению украинского конфликта. В пятницу, 14 февраля, Банк России примет решение по ставке. Мы ждем, что регулятор отставит ее на прежнем уровне – 21%. Наш прогноз совпадает с ожиданиями большинства аналитиков рынка», – заключили эксперты.

В «Цифра брокере» также заявили, что рынок преодолел бенчмарк на фоне позитивных данных по инфляции на прошлой неделе, ожиданий заседания Банка России по поводу ключевой ставки, а также новостей о переговорах между президентами России и США. При этом поддержку рынку также могло оказать восстановление уровня котировок Brent после падения на прошлой неделе. На старте торгов 10 февраля стоимость барреля превысила $75.

16 января индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил 2900 пунктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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