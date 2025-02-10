Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые за полгода

Индекс голубых фишек также прибавил более 1,6% с начала торгов и составил 19 470 пунктов. Среди лидеров роста выступают обыкновенные акции «N+» (+7%), «Новатэка» (+4,72%), «Юнипро» (+4%) и «Алросы» (+2,87%), а также бумаги «Русгидро» (+3,03%). В минусе торгуются обыкновенные акции «Астры» (–4,28%), «ЮГК» (–2,56%) и бумаги «Совкомфлота» (–1,15%). Поддержку рынку оказывают ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, сообщают в «БКС мир инвестиций». Аналитики также указывают, что оптимизма добавляют и надежды на улучшение геополитической ситуации. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп уточнил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, и обратился к своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу с призывом «устроить эти встречи».