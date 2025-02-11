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Индекс Мосбиржи в ходе допсессии вновь опустился ниже 3000 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи в ходе дополнительной торговой сессии опустился ниже 3000 пунктов. На 23:50 мск он составил 2982 пунктов, прибавив с начала торгов более 0,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. 10 февраля в ходе основной сессии индекс преодолел отметку в 3000 пунктов впервые за полгода.

В ходе допсессии лидерами роста выступили те же эмитенты, что и днем – обыкновенные акции «N+», «Новатэка», «Юнипро» и «Алросы», а также бумаги МТС. Аутсайдерами остались акции «Астры», «ЮГК», а также «Самолета» и «Мечел». Ранее индекс закреплялся на отметке в 3013 пунктов. Поддержку рынку оказывали ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, сообщили в «БКС мир инвестиций».

Аналитики также указывали, что оптимизма добавляют и надежды на улучшение геополитической ситуации. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп уточнил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, и обратился к своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу с призывом «устроить эти встречи». 16 января индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил 2900 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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