Индекс Мосбиржи в ходе допсессии вновь опустился ниже 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе дополнительной торговой сессии опустился ниже 3000 пунктов. На 23:50 мск он составил 2982 пунктов, прибавив с начала торгов более 0,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. 10 февраля в ходе основной сессии индекс преодолел отметку в 3000 пунктов впервые за полгода.
В ходе допсессии лидерами роста выступили те же эмитенты, что и днем – обыкновенные акции «N+», «Новатэка», «Юнипро» и «Алросы», а также бумаги МТС. Аутсайдерами остались акции «Астры», «ЮГК», а также «Самолета» и «Мечел». Ранее индекс закреплялся на отметке в 3013 пунктов. Поддержку рынку оказывали ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, сообщили в «БКС мир инвестиций».
Аналитики также указывали, что оптимизма добавляют и надежды на улучшение геополитической ситуации. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп уточнил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, и обратился к своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу с призывом «устроить эти встречи». 16 января индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил 2900 пунктов.