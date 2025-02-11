Индекс Мосбиржи в ходе допсессии вновь опустился ниже 3000 пунктов

Аналитики также указывали, что оптимизма добавляют и надежды на улучшение геополитической ситуации. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп уточнил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, и обратился к своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу с призывом «устроить эти встречи». 16 января индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил 2900 пунктов.