«Самолет Плюс» нарастил предварительную выручку за 2024 год в 6,7 раза

За 2023 г. выручка компании выросла на 53% год к году и составила 297,4 млрд руб., следует из управленческой отчетности на сайте «Самолет Плюс» (составляется по стандартам МСФО). Валовая прибыль увеличилась на 55% год к году до 100,4 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 49% до 71,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.