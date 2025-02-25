«Самолет Плюс» нарастил предварительную выручку за 2024 год в 6,7 раза
Предварительная неаудированная выручка компании, объединяющей цифровую платформу и сеть офисов по продаже недвижимости «Самолет Плюс», увеличилась в 2024 г. в 6,7 раза и составила 7,9 млрд руб. Основной долг сократился с 10 млрд до 0,8 млрд руб., говорится в отчете эмитента.
Общее количество сделок, совершенных компаниями группы «Самолет Плюс», составило 185 900. Агенты сети заключили 96 000 сделок, что на 1% больше по сравнению с 2023 г., несмотря на снижение рынка из-за высоких ипотечных ставок. На вторичный рынок пришлось 65% сделок, на первичный – 35%, еще 3% составили объекты ПАО «ГК «Самолет». Количество офисов агентств недвижимости, использующих IT-решения «Самолет Плюс», выросло на 12% и достигло 1647. Число агентов, работающих с цифровыми инструментами платформы, увеличилось на 19% до 13 600. Общая аудитория пользователей достигла 37 800 человек.
Председатель совета директоров компании Дмитрий Волков заявил, что компания сосредоточилась на развитии IT-сервисов, что «позволило ей адаптироваться к рыночным условиям и укрепить позиции». По его словам, развитие франчайзинговой модели позволило протестировать и масштабировать ключевые IT-решения. Доля в компании Rerooms увеличена до 75%, что расширило спектр постпродажных услуг для клиентов. Проведено pre-IPO, в ходе которого привлечено 825 млн руб. Завершается процесс размещения акций на внебиржевом рынке Московской биржи. Полноценное IPO (выход на первичное публичное предложение) планируется в 2025–2026 гг.
Pre-IPO стартовало 11 июля 2024 г. «Самолет Плюс» планировал привлечь до 825 млн руб. через дополнительную эмиссию акций. Вырученные средства пойдут на ускорение темпов роста бизнеса, развитие технологической платформы и увеличение доли на рынке недвижимости и смежных рынках. Заявки на участие в pre-IPO компания принимала с 11 по 26 июля. Деятельность платформы Zorko, где проходило pre-IPO, регулировалась ЦБ. После покупки акций на платформе инвестор мог перевести акции на свой брокерский счет.
За 2023 г. выручка компании выросла на 53% год к году и составила 297,4 млрд руб., следует из управленческой отчетности на сайте «Самолет Плюс» (составляется по стандартам МСФО). Валовая прибыль увеличилась на 55% год к году до 100,4 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 49% до 71,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.
«Самолет» также сообщил о планах вывода на IPO «Самолет Плюс» в декабре 2023 г. Размещение на бирже может состояться в 2025 г.