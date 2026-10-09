Нефть Brent подешевела на 1,2% до $103,05 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,2% до $103,05 за баррель. Об этом пишет Reuters.
Падение произошло после роста более чем на 4% на предыдущей сессии из-за опасений по поводу войны на Ближнем Востоке, которая усилила инфляционные риски и привела к повышению процентных ставок по всему миру.
8 октября стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на Московской бирже выросла на 5,4% до $105,72/барр. На вечерних торгах цена Brent достигала $105,91 за баррель на фоне ожиданий нового витка эскалации на Ближнем Востоке и остановки крупного НПЗ в Венесуэле из-за пожара. Это ограничило масштаб распродаж и поддержало акции нефтегазового сектора.