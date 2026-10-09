Утренний звон по рынку акций 9 октября

Рост в III квартале на 61,3% выглядит впечатляюще, но он в значительной степени обусловлен восстановлением после кибератаки в июле 2025 г., когда часть магазинов сети временно закрывалась. Об этом прямо говорят и в самой компании, и аналитики в своих комментариях. Сравнение с III кварталом 2024 г. (то есть «через голову» проблемного периода) дает +37,9% – рост все равно серьезный, но уже более реалистичный.