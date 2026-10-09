Утренний звон по рынку акций 9 октября

Утренний звон по рынку акций 9 октябряБиржа пытается не поддаться негативным эмоциям
Российский рынок акций в пятницу утром умеренно растет. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,19% и составил 2316,78. Индекс РТС вырос на 0,19% и составил 854,44.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2300–2350 пунктов с попытками удержаться выше ключевой поддержки.
Рынок устал от роста
В среду рынок акций прервал недельную серию роста и завершил торги в красной зоне. Индекс Мосбиржи снизился на 1,06–1,07%, закрывшись на отметке 2312,35–2312,75 пункта, а индекс РТС потерял 1,0%, опустившись до 852,8–852,95 пункта. Днем ранее рынок достиг трехнедельных максимумов, и текущая коррекция, как отмечают аналитики, стала эмоциональной реакцией на накопившиеся негативные факторы.
Основной удар по рынку нанесли данные Росстата: недельная инфляция с 29 сентября по 5 октября выросла до 0,96% после 0,12% неделей ранее. Причиной стала индексация тарифов ЖКХ с 1 октября. С начала года цены выросли на 5,94%. Доходности ОФЗ остаются высокими – индекс RGBI впервые с 20 июля опустился ниже 111 пунктов. Это может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики ЦБ.
Утром стало известно о пожаре в дата-центре «Яндекса» под Рязанью после атаки беспилотника. Работа ЦОДа была полностью остановлена, что вызвало перебои в работе ряда сервисов компании. Акции «Яндекса» упали почти на 3%, став одним из главных аутсайдеров дня.
Поддержку рынку оказал рост нефтяных котировок. Brent на вечерних торгах дорожала на 5,7% и достигла $105,91 за баррель на фоне ожиданий нового витка эскалации на Ближнем Востоке и остановки крупного НПЗ в Венесуэле из-за пожара. Это ограничило масштаб распродаж и поддержало акции нефтегазового сектора.
В аутсайдерах оказались
«Яндекс» – 3585,5 руб. (-2,92%),
«Северсталь» – 674,8 руб. (-2,68%),
«Норникель» – 115,22 руб. (-2,65%),
ММК – 21,68 руб. (-2,47%).
«Винлаб»: мощный рост с низкой базы
«Винлаб» (входит в Novabev Group) опубликовал предварительные операционные результаты за III квартал и девять месяцев 2026 г., завершившиеся 30 сентября. Данные выглядят очень сильно на бумаге, но, как отмечают аналитики, важно отделить эффект низкой базы от фундаментальных улучшений.
Рост в III квартале на 61,3% выглядит впечатляюще, но он в значительной степени обусловлен восстановлением после кибератаки в июле 2025 г., когда часть магазинов сети временно закрывалась. Об этом прямо говорят и в самой компании, и аналитики в своих комментариях. Сравнение с III кварталом 2024 г. (то есть «через голову» проблемного периода) дает +37,9% – рост все равно серьезный, но уже более реалистичный.
Операционные результаты за девять месяцев в целом аналитики оценили как сильные, но с оговорками. На стороне явного позитива двузначный органический рост LFL-продаж, трафика и среднего чека и ускоренное развитие онлайна. Также компания фокусируется на эффективности, а не на экстенсивном расширении.
Но значительная часть роста в III квартале – это восстановление после проблем 2025 г., говорят эксперты. Устойчивость темпов роста будет видна в IV квартале и в 2027 г., когда эффект низкой базы исчезнет.
Что день грядущий нам готовит
Сегодня рынок будет в фазе неопределенности после первой за неделю коррекции, отмечают аналитики. Исход торгов во многом зависит от того, сможет ли индекс удержать важную стратегическую отметку 2300 пунктов.
Нефть остается дорогой, торгуясь выше $102 за баррель, и это оказывает рынку фундаментальную поддержку. Сохраняются и геополитические надежды. По данным Axios, Уиткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву в конце октября с новыми идеями по урегулированию, а 9 октября в Майами пройдут их переговоры с украинской и европейской делегациями.
Индекс удержал уровень 2300 с микропроколом, закрыв вечернюю сессию четверга выше 2310 пунктов. Однако после семи сессий роста рынок все так же выглядит перекупленным. Новый виток падения может спровоцировать срабатывание стопов и ускорение снижения в зону 2220–2230 пунктов.
Сегодня Росстат опубликует полные данные по инфляции за сентябрь. Также в пятницу последний день торгов с дивидендами «Т-технологий» (4,7 руб.), «Новатэка» (35,5 руб.), «Норникеля» (1,85 руб.) и «Новабев» (8 руб.).