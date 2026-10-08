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Объем продаж «Винлаба» за девять месяцев вырос на 24% год к году

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Объем продаж в сети магазинов «Винлаб» (входит в Novabev Group) за девять месяцев с учетом НДС увеличился на 24% год к году. В III квартале рост составил 61,3%, что отражает восстановление продаж после временного закрытия части магазинов в июле 2025 г. из-за кибератаки. Операционные результаты опубликованы на сайте компании.

Продажи сопоставимых магазинов в III квартале выросли на 56,6%, а трафик увеличился на 46,5% год к году. Те же показатели, но в пересчете на девять месяцев, выросли на 19,9% и 14,6% соответственно.

Средний чек «Винлаба» в июле – сентябре вырос на 10,1% год к году и на 8,1% в январе – сентябре. Средний чек сопоставимых магазинов (средний чек LFL) вырос на 9,7% за III квартал и 7,9% за девять месяцев. Количество торговых точек на конец сентября составило 2222.

Доля онлайна в общем объеме продаж в III квартале увеличилась на 2,9 п. п. и составила 7,4%. Доля онлайна в общем объеме продаж по итогам девяти месяцев достигла 7,2%. Товарооборот ecom-направления с начала года показал рост на 26,2%, в том числе заказы через маркетплейсы увеличились на 43%.

Чистая прибыль ПАО «Винлаб» за первое полугодие составила 790 млн руб., что в 2,9 раза меньше результата год к году. Выручка при этом выросла до 51,18 млрд руб., прибавив 7,2% год к году. Более чем в два раза снизилась операционная прибыль – до 1,85 млрд руб. Показатель EBITDA по стандарту IFRS 16 составил 4,5 млрд руб., снизившись на 16,7% год к году, рентабельность по EBITDA – 8,9%.

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