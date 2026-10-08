Объем продаж «Винлаба» за девять месяцев вырос на 24% год к году

Чистая прибыль ПАО «Винлаб» за первое полугодие составила 790 млн руб., что в 2,9 раза меньше результата год к году. Выручка при этом выросла до 51,18 млрд руб., прибавив 7,2% год к году. Более чем в два раза снизилась операционная прибыль – до 1,85 млрд руб. Показатель EBITDA по стандарту IFRS 16 составил 4,5 млрд руб., снизившись на 16,7% год к году, рентабельность по EBITDA – 8,9%.