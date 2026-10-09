Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложили установить на 9 декабря 2026 г. Дивидендная доходность по текущей цене составляет 9,6%.
По итогам 2025 г. акционеры получили по 278 руб. на акцию. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев были назначены в размере 397 руб. на акцию. Суммарный дивиденд за 2025 г. составил 675 руб.
Чистая прибыль «Лукойла», относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 430,9 млрд руб. по МСФО. Показатель вырос в 1,5 раза год к году. Выручка от реализации за отчетный период увеличилась на 8% до 2,06 трлн руб. против 1,9 трлн руб. в 2025 г. Операционная прибыль выросла в 2,5 раза и достигла 610,9 млрд руб., а доналоговая прибыль увеличилась более чем втрое, до 581,4 млрд руб.
Положительную динамику показала и EBITDA. За первые шесть месяцев года она составила 815,3 млрд руб. против 606,2 млрд руб. за аналогичный период 2025 г., увеличившись более чем на 34%.