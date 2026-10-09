Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

Чистая прибыль «Лукойла», относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 430,9 млрд руб. по МСФО. Показатель вырос в 1,5 раза год к году. Выручка от реализации за отчетный период увеличилась на 8% до 2,06 трлн руб. против 1,9 трлн руб. в 2025 г. Операционная прибыль выросла в 2,5 раза и достигла 610,9 млрд руб., а доналоговая прибыль увеличилась более чем втрое, до 581,4 млрд руб.