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Цена акций «Яндекса» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 10:39 мск 9 октября цена акций «Яндекса» снизилась на 2,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3517 руб. Объем торгов составил 1,83 млрд руб.

На закрытие торгов 8 октября цена акций «Яндекса» составила 3584,50 руб., оборот торгов достиг 7,37 млрд руб.

За две неполные торговые сесии цена бумаг компании потеряла более 6,4% на сообщениях о проблемах в дата-центрах из-за атак БПЛА.

За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 10,4%.

Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформую, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.

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