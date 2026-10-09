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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций продолжает снижаться

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 9 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,33% и составил 2304,77. Индекс РТС снизился на 0,33% и составил 850,01.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 26,46 млрд руб.

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