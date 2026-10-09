Российский рынок акций продолжает снижаться
По состоянию на 12:00 мск 9 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,33% и составил 2304,77. Индекс РТС снизился на 0,33% и составил 850,01.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Селигдар» – 38,88 руб. (+2,89%)
МКБ – 9,42 руб. (+2,71%)
«Циан» – 668,60 руб. (+2,10%)
Группа «Позитив» – 1082,60 руб. (+1,63%)
«Хэдхантер» – 2 785 руб. (+1,38%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 26,46 млрд руб.