Мосбиржа начала торги паями новых БПИФ под управлением УК «ВИМ Инвестиции»
Московская биржа начала торги паями четырех биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) от управляющей компании (УК) «ВИМ Инвестиции». Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
На фондовом рынке стали доступны паи следующих БПИФ:
«ВИМ – валютные облигации» на государственные и корпоративные облигации, номинированные в иностранных валютах. Фонд следует за индексом Мосбиржи российских облигаций в иностранной валюте.
«ВИМ – облигации с переменным купоном» на государственные и корпоративные облигации с плавающим купоном, следует за индексом облигаций с переменным купоном.
«ВИМ – ОФЗ» на государственные облигации, следует за индексом государственных облигаций.
«ВИМ – вечный портфель» – активно управляемый фонд на облигации, номинированные в рублях и иностранных валютах, акции и золото.
В настоящий момент на фондовом рынке Мосбиржи доступны паи 243 ПИФ 45 управляющих компаний, в том числе паи 113 БПИФ.
По итогам III квартала объем нетто-притока в фонды денежного рынка на Московской бирже составил 70,7 млрд руб., что в 17 раз больше результата за аналогичный период прошлого года. Совокупный показатель с начала года достиг 128,7 млрд руб.