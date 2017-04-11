Louis Vuitton выпустила сумки с Моной Лизой

Louis Vuitton выпустила коллекцию аксессуаров в сотрудничестве с американским художником Джеффом Кунсом. В линию Masters вошли сумки, платки, шали, кошельки и брелоки, на которых изображены репродукции знаменитых шедевров Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Тициана, Питера Пауля Рубенса и Жана-Оноре Фрагонара. Сейчас на сайте марки представлены сумки и аксессуары с изображением «Моны Лизы» да Винчи, «Охоты на тигров» Рубенса и «Пшеничного поля с кипарисами» Ван Гога. Помимо специального рисунка каждая сумка украшена золотыми или серебряными буквами с именем художника-автора оригинальной картины, подвеской в виде кролика (кролик - символ творчества Кунса), а также монограммой с инициалами Кунса. Внутри сумок размещены биография и портрет мастера, работа которого изображена на изделии.

Продолжение темы Коллаборация с Louis Vuitton - продолжение серии работ Кунса Gazing Ball Paintings, которую художник представил в 2015 г. в галерее Ларри Гагосяна в Нью-Йорке. Тогда Кунс создал несколько картин, воспроизводящих работы великих художников, - «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, «Водяные лилии» Клода Моне и «Поцелуй» Густава Климта. Для проекта с Louis Vuitton художник создал новые работы в продолжение этой серии.

О сотрудничестве с Кунсом договорился лично Бернар Арно, владелец концерна LVMH, куда входит Louis Vuitton, пишет газета The New York Times. В 2013 г. у художника уже был совместный проект с Dom Perignon, еще одним брендом из портфеля LVMH. После этого имя Кунса возникало всякий раз, когда обсуждались возможные совместные проекты Louis Vuitton. «Когда Бернар Арно предложил встретиться, я решил, что он предложит мне что-то связанное с часами. Но речь пошла о сумках, и это показалось мне замечательной идеей», - рассказал Кунс изданию.

Сумки и платки с изображением узнаваемых картин - рискованный ход: наверняка найдутся те, кто скажет, что они выглядят как из сувенирного магазина при музее, предполагает газета. На это Кунс отвечает, что ему не привыкать к провокациям, а цель современного искусства - уйти от элитарности. «Вероятно, кто-то может подумать, что сумки выглядят слишком коммерчески, что серьезный художник не станет таким заниматься. Но я также уверен, что найдутся люди, которые будут охотиться за этими сумками. Уверен, проект будет очень коммерчески успешен», - цитирует Кунса NY Times. Галерист и арт-дилер Ларри Гагосян считает, что в карьере другого художника подобное сотрудничество могло выглядеть странно, но для Кунса оно вполне органично: «Возможно, Марк Ротко не создал бы ничего подобного, но Энди Уорхол мог бы. А Джефф во многом вдохновлен его творчеством». Генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк также не видит ничего плохого в сложной реакции, которую может вызвать коллекция. «Людей огорчает, когда смешивают сакральное и повседневное. Но нам нравится делать вещи, которые могут быть восприняты как политически некорректные. Если мы вызываем на себя шквал критики, то считаем, что все делаем правильно», - подчеркнул Берк.

Louis Vuitton Модели из коллекции Masters. Сумка Chain bag с изображением «Моны Лизы» 1/6 Louis Vuitton Рюкзак с изображением «Моны Лизы» 2/6 Louis Vuitton Сумка Speedy 30 с изображением «Пшеничного поля с кипарисами» 3/6 Louis Vuitton Шаль Monogramm Light с изображением «Пшеничного поля с кипарисами» 4/6 Louis Vuitton Кошелек Zippy с изображением «Охоты на тигров» 5/6 Louis Vuitton Сумка Neverfull MM с изображением «Охоты на тигров» 6/6

Разница стоимости сумок и аксессуаров линии Masters и аналогичных классических изделий марки варьируется в зависимости от модели. Например, сумка модели Neverfull MM с репродукцией стоит 196 000 руб., а классическая - от 77 000 до 130 000 руб. Кошелек Zippy в вариации Masters оценен в 97 000 руб., а разброс цен на другие варианты Zippy - от 44 500 до 146 000 руб. Часть изделий Masters представлена на сайте Louis Vuitton. В магазинах марки по всему миру коллекция появится в конце апреля.