Максим Боксер показал лучшую часть своей коллекции

«Купающиеся мальчики» – гуашь Александры Экстер Максим Стулов / Ведомости

В тексте к выставке «Боксер. Коллекция» Максим Боксер написал, что хотел сделать ее «камерной, элегантной и по-домашнему уютной». Такой она и получилась. Уюту, правда, способствовала не антикварная мебель, реквизитом расставленная в залах галереи «Наши художники», а сами экспонаты: рисунки, гуаши и акварели бесспорно прекрасного времени в истории русского искусства – рубежа XIX–XX вв.

Боксер собирает не только графику и не только из прошлого, но и современное искусство. Однако представить свою коллекцию предпочел именно самой «камерной и элегантной» ее частью. Камерной до интимности, поскольку некоторые рисунки настолько не закончены, что разглядывать их почти неловко, кажется, подсматриваешь за художником. Видишь, как старательно, на разлинованной бумаге, Константин Сомов прорисовывал карандашом и раскрашивал акварелью эскиз обложки книги о русской живописи. Думаешь, чего же хотел добиться Валентин Серов в неопрятной, с водяными пятнами, акварели с изображением кареты. Понимаешь, насколько зол был Борис Кустодиев, когда вырисовывал купца-хама, идущего рядом с демонстрацией во главе с крепкими телом работницами, несущими как икону портрет Ленина. Все ему равно смешны и противны.

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Живопись редко бывает настолько откровенна, хотя рисунки на выставке есть и законченные, демонстративно мастерские, как почти все вещи художников «Мира искусства». А их на выставке много, особенно Александра Бенуа.

Среди набросков выделяется почти совершенный эскиз «Каин и Авель» Кузьмы Петрова-Водкина – блестящий образец очень русского символизма. Есть вещи и неудивительные, ожидаемые. Пастель Леонида Пастернака «Приготовление к завтраку» теплая и светлая, как и многие его картины о семье. И этот небольшой картон, как и они, мог бы стать иллюстрацией к роману сына художника, знавшего магию семейной любви.

Выставка Максима Боксера, коллекционера новой, постсоветской, волны проходит в галерее «Наши художники» вслед за представлением там легендарных собраний Екатерины Гельцер и Соломона Шустера. Сравнения с ними Боксер выдержать не может, но попытка соответствовать великим ему засчитывается.

До 23 июля