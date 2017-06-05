Часы Chanel из лимитированной серии начнут продаваться в бутиках-партнерах

Продажи часов Mademoiselle J12 начались не в магазинах марки, а в бутиках-партнерах Colette

Часы Chanel Mademoiselle J12 до появления в магазинах марки поступают в продажу в бутики-партнеры. С 29 мая по 3 июня часы были представлены в бутике Colette в Париже, с 16 до 30 июня 2017 г. они будут доступны в московском Aizel. Затем Mademoiselle J12 поступят в продажу в бутики Chanel по всему миру, в том числе в России. Для Aizel это первый опыт подобной коллаборации. Инициатором сотрудничества с Aizel стала Chanel, рассказали «Ведомостям» представители компании.

Mademoiselle J12 - вариация созданной в 2000 г. модели J12 - механических часов с автоматическим подзаводом. Первыми марка представила J12 в корпусе из керамики черного цвета, спустя три года - белого. Позже Chanel регулярно выпускала коллекционные и лимитированные серии, а также тематические вариации модели. В этом году выпуск ограниченных серий J12 приурочен к юбилею часового подразделения Chanel, которому исполнилось 30 лет. Mademoiselle J12 обыгрывает тему наследия бренда: время указывает основатель марки Коко Шанель. Причем Шанель указывает время в буквальном смысле: указателями часов и минут являются вращающиеся руки знаменитой мадемуазель.

На прошедшей в марте в Базеле ювелирно-часовой выставке Baselworld часы Mademoiselle J12 стали одним из хитов. Новинка привлекла большое внимание, в том числе благодаря тому, что хорошо проиллюстировала: Chanel - один из немногих крупных игроков рынка, который не боится шутить над собой и над своим наследием. Кроме того, в консервативном часовом мире Chanel - одна из первых марок, решившихся, например, отойти от негласного правила «10:10», согласно которому на фото часов, которые распространяют марки, часовая и минутная стрелки расположены на отметках десять часов и десять минут. Это, конечно, свидетельствует о большой силе бренда.

Chanel Часы Mademoiselle J12 в корпусе из белой керамики 1/8 Chanel Часы Mademoiselle J12 в корпусе из черной керамики 2/8 Chanel Указателями часов и минут служат руки основательницы марки Коко Шанель 3/8 Chanel Фигурка мадемуазель остается неподвижной 4/8 Chanel Часы выпущены ограниченной серией - по 555 экземпляров каждого цвета 5/8 Chanel Тираж модели - 555 - также символичен: Шанель считала, что цифра "пять" приносила ей удачу 6/8 Colette Продажа Mademoiselle J12 началась в знаменитом парижском бутике Colette, который по случаю этого события оформил витрины изображением часов 7/8 Colette Mademoiselle J12 в Colette 8/8

Часы Mademoiselle J12 представлены в черном и белом цвете. Оба варианта выпущены ограниченной серией в 555 экземпляров. Стоимость модели составляет 470 900 руб.