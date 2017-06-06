Чудо-женщина» стала новым лидером проката

Кинокомикс «Чудо-женщина» установил в Северной Америке рекорд стартовых сборов среди фильмов, снятых женщинами Warner Bros. Ent

История о принцессе амазонок, размахивающей мечом на фронтах Первой мировой, принесла за первый американский уикенд больше $100 млн – фильм, снятый женщиной, преодолел эту отметку впервые. Предыдущий рекорд принадлежал эротической мелодраме «Пятьдесят оттенков серого» в постановке Сэм Тейлор-Джонсон, в 2015 г. стартовавшей с $85,1 млн. «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в заглавной роли получила от премьерной аудитории высокую оценку А по шкале CinemaScore и, что гораздо удивительней, очень понравилась критикам: «томатометр» агрегатора мировой кинопрессы Rotten Tomatoes зафиксировал 93% свежих помидоров, т. е. положительных отзывов, – это больше, чем у всех остальных картин «расширенной вселенной» DC Comics (которых вышло пока четыре). Среди других достижений «Чудо-женщины» – 16-й стартовый результат среди всех экранизаций комиксов и шестой – среди всех июньских премьер. Прогноз сборов к финалу национального проката – около $300 млн.

В международном прокате «Чудо-женщина» выступила не менее успешно. Сборы с 55 территорий – $122,5 млн. Крупнейший рынок – Китай ($38 млн). За ним с большим отрывом идут Южная Корея ($8,5 млн), Мексика ($8,4 млн), Бразилия ($8,3 млн), Великобритания ($7,5 млн), Австралия ($4,9 млн) и Россия ($4,8 млн).

Вторая премьера недели в Северной Америке – мультфильм «Капитан Подштанник»: 2-е место в таблице, $23,5 млн за уикенд – это один из самых слабых стартов для студии DreamWorks Animation.

Тем временем «Пираты Карибского моря» быстро тонут – по сравнению с прошлой неделей фильм потерял 65,7% сборов.

По материалам boxofficemojo.com