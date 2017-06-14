Фольклорный фестиваль-конкурс «Музыка земли» начал третий сезон

Фольклористка Ирина Пыжьянова сама играет и поет Евгений Разумный / Ведомости

Рафинированный пианист, утонченный исполнитель музыки романтизма и модерна Борис Березовский вот уже третий год выступает в необычной роли – руководителя фольклорного фестиваля «Музыка земли». Заявочный концерт проекта состоялся 12 июня, а итоговый планируется на 4 ноября. Оба эти числа приходятся на какие-то национальные праздники, однако ура-патриотизма фестиваль не издает, скорее, наоборот – затея сродни западным фестивалям мировой музыки (world music), самый знаменитый из которых – придуманный Питером Гэбриэлом WOMAD.

«Музыка земли» пока скромнее в масштабах, но, во-первых, тоже стремится к международности – знаком этого вектора можно считать приглашение в жюри Рене Мартена, руководителя кочевого фестиваля «Безумные дни», во-вторых – хочет охватить различные типы сочетаний фольклора с академическими и прочими жанрами.

На открытии в концертном зале Гнесинки, впрочем, убедительнее всего оказался ни с чем не смешанный фольклор. Увы, в русских деревнях его больше нет, потому фольклорное музицирование практикуют горожане-фольклористы или специально созданные ансамбли. Несколько красивых русских песен нам исполнили фольклорный ансамбль кафедры хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных, а также победители прошлых конкурсов – собирательница Ирина Пыжьянова из Перми, ладно голосившая и крутившая колесную лиру, и ансамбль старинной казачьей песни «Вольница» из Самары, спевший под гармошку и сплясавший так.

У многих других народов традиция и ныне передается из поколения в поколение, особенно везет Туве, которую представляла фольклорная группа «Чиргилчин» из Кызыла. Судя по костюмам и эффектной подаче, они несомненные профессионалы, а искусством горлового пения владеют не хуже знаменитого на весь мир «Хун-хуур-ту», только у них в составе есть женщина, поющая образцово узким и резким тоном.

Менее интересными оказались опыты соединения фольклора с эстрадой. Айдар Салахов сыграл на баяне бойкий, но типовой Impove собственного сочинения, а московская девичья группа FolkBeat спела совсем уж недалекий фолк-поп под фонограмму.

Другой фланг обозначили опыты скрещения фольклора с классикой. Алексей Уткин сделал изящную обработку индийской мелодии на манер Майкла Наймана, но камерный оркестр под его управлением не смог сыграть ее чисто и ритмично. Открывали и закрывали концерт мировые премьеры, которые исполнил с камерным оркестром сам Борис Березовский. Сочинение «Мерема» Игоря Райхельсона автор этих строк слушал не с начала, а вот фантазия «В Китае-городе» уральского композитора Ольги Викторовой, претворившей в партитуру свадебный обряд «Раздача девичьей красы», ему понравилась. В ней русский народный материал умело перемолот с помощью современной европейской композиторской техники, а почвенная песенность и колокольность стали орудиями индивидуального языка автора.

Теперь фестивальное жюри зай­мется просмотром роликов, поданных на конкурс, – для этого создан специальный сайт. В начале ноября состоятся живые туры конкурса при слушателях и финальный гала, который и покажет, насколько удался улов.