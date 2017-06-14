В саду Михайловского дворца в десятый раз проходит фестиваль «Императорские сады России»

Супрематические ряженые на празднике авангарда Евгений Егоров / Ведомости

Слово «императорский» в названии фестиваля не просто обозначает место его проведения – сад позади дворца великого князя Михаила Павловича спроектирован, как и сам дворец, Карло Росси в 1825 г., – но употреблено в значении «роскошный». Однако на фоне прежних фестивалей, посвященных 100-летию дома Романовых, детям или картине Брюллова «Итальянский полдень», мероприятия под девизом «Авангарденс» в нынешнем году смотрятся радикальными.

Первый в России ландшафтный фестиваль было решено проводить в 2008 г. После того как в начале нулевых Михайловский сад перешел под управление Русского музея, он был отреставрирован и получил соответствующие музейным правила поведения публики – ходить по газонам или лежать на траве здесь давно запрещено. В дни проведения нынешнего фестиваля чинный порядок прогулок по дорожкам был нарушен: театры «АХЕ» и «Дерево» показывали перформансы на центральном Масляном лугу, на газонах разместились дизайнерские объекты и современная скульптура, а парковый пруд стал сценой действа, поставленного группой художников по «сверхповести» Велимира Хлебникова «Зангези».

Запах революции В фестивале участвует и Гильдия парфюмеров. Можно понюхать «Гончарову», «Ларионова»,«Кандинского», «Родченко» или «Малевича». Запах, вдохновленный «Черным квадратом», описывается создателем духов как тяжелый, торжественный, густой и землистый. Среди других ароматов на революционную тематику – «Клара и Роза», «Товарищ маузер» и превратившийся в духи «Матрос Железняк».

Прежде всего «Императорские сады России» – один из профессиональных смотров городских озеленителей, из года в год показывающих цветочные композиции на заданные темы, так что в этом году Михайловский сад наполнился выполненными из цветов черными квадратами и красными клиньями. Хотя художественные приемы модернизма давно вошли в повседневность, «Черный квадрат» до сих пор служит жупелом для многих зрителей, и показывать Малевича в парке – тоже способ просвещения, пусть и не самый лучший. Трудно требовать от флористов глубокого проникновения в искусство авангарда, но, как было сказано в аннотации к одной из самых продуманных работ, «композиция из цветочных горшков – аллегория старого мира, от которого авангардисты старались отказаться». Так же декоративно подошли к теме и художники, выставившие свои произведения по соседству с цветами. Несколько удачных работ, как супрематическая композиция дизайнера Боремира Бахарева или нашедшие себе место на газоне скульптуры Ивана Горшкова, были не в силах исправить ситуацию.

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Стремясь приурочить парковый фестиваль к революционному юбилею, устроители «Императорских садов России» в который раз приравняли русскую революцию к возникшему еще в предреволюционное десятилетие искусству. Другие исторические примеры, как, скажем, богатая советская традиция декорировать цветами массовые празднества, были проигнорированы, но все равно красный цвет в эти дни в саду везде: в «Сердце сада» с помощью красных проводов, подсветки и звука сердцебиения превращен 280-летний дуб елизаветинского времени.

До 18 июня