Третьяковская галерея получила в дар картину Эрика Булатова

Только на один вечер «Картина и зрители» Эрика Булатова появилась в залах исторического здания Третьяковки Максим Стулов / Ведомости

Картина Эрика Булатова «Картина и зрители» станет частью постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Она передана в дар музею Благотворительным фондом Владимира Потанина. Произведение это замечательное, красивое и по замыслу, и по исполнению, недавняя работа большого русского художника. На торжественной церемонии передачи картины директор музея, Зельфира Трегулова, назвала его даже великим, хотя и только однажды; потом она употребляла более бесспорное определение «значительный», но, в сущности, была права. Историю русского изобразительного искусства второй половины ХХ в. без работ Булатова не покажешь. Они в галерее есть, но написанной несколько лет назад «Картине и зрителям» место, конечно, в Третьяковской галерее.

Лето Александра Иванова Рядом с историческим зданием Третьяковской галереи в специально выстроенном для этого павильоне началась демонстрация еще одного произведения, посвященного картине Александра Иванова «Явление Христа народу». Художник театра и кино Павел Каплевич показывает видеоработу «ПроЯвление. Павел Каплевич. Диалог с картиной Александра Иванова». Если Эрик Булатов смотрит на картину классика со стороны зрителя, то Каплевич не боится открытого диалога с великим русским религиозным художником. Одновременно в отделе графики музея проходит выставка, значительная часть которой состоит из виртуозных рисунков Иванова.

На картине изображено «Явление Христа народу» Александра Иванова и стоящие перед ним зрители, причем их лица и затылки становятся элементом классического изображения, ставшего частью не только русской живописи, но и национального сознания. Именно эти зрители появились на картине о картине не случайно, но они не какие-то известные или важные для замысла автора люди. Как рассказала «Ведомостям» жена художника Наталья, у Булатова было много фотографий зрителей, но не все в картину «ложились», не всех она в себя впускала. В том числе не впустила и автора. Узнаваема среди зрителей, однако, не только Наталья Булатова, но и экскурсовод, она действительно работает в галерее, но не позировала художнику.

Понятная, как кажется, с первого взгляда «Картина и зрители» вызывает множество размышлений о сотворчестве автора и зрителя. О том, как мы входим в картину, когда на нее смотрим, о том, что она каждый раз воспроизводится заново в зрительском сознании и сливается с нами. В общем, экскурсоводам будет о чем рассказать, стоя перед картиной о том, как зрители стоят перед картиной. В том числе и о самой живописи, вершины которой давно пройдены, как она менялась на протяжении веков, дойдя до полной сухости в современном искусстве.

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Как рассказала «Ведомостям» Трегулова, она несколько лет мечтала, чтобы большая работа Эрика Булатова находилась во вверенном ей музее. По предложению художника и дарителя она могла выбрать одну из трех больших работ и сначала думала о другой, возможно более важной, но потом поняла, что для «Картины и зрителей» не может быть иного места.

Этот дар Владимира Потанина первый в начатой музеем программе «Меценаты и дарители – Третьяковской галерее», по словам Трегуловой, в музее существует множество лакун в экспозиции новейшего времени, в постсоветские годы закупок было мало и она очень надеется, что с помощью меценатов печальное положение исправится. Следующий акт дарения Третьяковской галерее произойдет уже через месяц, но пока подробности не раскрываются. Как и цена «Картины и зрителей».