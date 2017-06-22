Российская команда впервые выиграла парусную гонку Giraglia Rolex Cup

Владелец яхты-победительницы Вадим Якименко (в центре) с членами экипажа Freccia Rossa во время награждения Rolex

Победителями парусной регаты Giraglia Rolex Cup впервые стала российская команда. Экипаж Freccia Rossa в составе 13 спортсменов выступал на 52-футовой гоночной лодке Transpack (сокращенно TP52), принадлежащей Вадиму Якименко. Это второй успех Freccia Rossa на Giraglia Rolex Cup: в прошлом году спортсмены выиграли в классе IRC по сумме всех четырех гонок.

Якименко пришел в парусный спорт около 10 лет назад, команда собиралась как любительская, рассказал спортсмен «Ведомостям». Сейчас из 13 яхтсменов Freccia Rossa часть любители, часть профессионалы. Костяк команды остается стабильным, иногда от регаты к регате есть какие-то изменения, связанные с графиком членов экипажа, уточняет Якименко. Лодка Transpack, на которой завоевана победа на Giraglia Rolex Cup, куплена в прошлом году, она хорошо ходит и на слабых, и на сильных ветрах. Это сыграло свою роль в ходе гонки: в этом году регата проходила в условиях слабого ветра, особенно на участке от скалы Жиралья до финишной линии, из-за чего многие участники потеряли довольно много времени. «При слабом ветре сложнее гоняться, это выматывает, скорее, не физически, а психологически, когда видишь, что тот отрыв, который ты нарастил за всю дистанцию, сокращается, потому что сейчас меньше ветра и нужно просто терпеть», - комментирует Якименко.

Гонка протяженностью в 241 морскую милю проходила по маршруту из Сен-Тропе в Геную через скалу Жиралья у северного побережья Корсики с 9 по 17 июня 2017 г. На старт вышло 209 экипажей, итоговый результат формировался по системе гандикапа. Российская команда дошла до финиша в Генуе пятой, но с учетом скорректированного времени заняла первую строчку в турнирной таблице.

Rolex Флот участников регаты на старте в Сен-Тропе 1/10 Rolex На старт основного этапа вышло 209 экипажей 2/10 Rolex Победитель - команда Freccia Rossa - на яхте TP52. «Нашу лодку можно назвать crazy boat. Она быстрая как up wind, так и down wind. Мы получаем огромное удовольствие от этого снаряда», - говорит владелец яхты Вадим Якименко 3/10 Rolex «Парусный спорт - командный, можно сравнить его с футболом, один человек не приведет команду к победе. Конечно, тактику достаётся больше всех, но экипаж понимает, что если не сработает как часы, ничего из задуманного и не получится. Команда дружная, сплоченная, нам даже просто видеть друг друга приятно», - рассказывает Якименко 4/10 Rolex Маршрут регаты Giraglia Rolex Cup

5/10 Rolex Гонка проходила в условиях слабого ветра, особенно на участке от скалы Жиралья (на фото) до финишной линии 6/10 Rolex Плотная борьба между яхтами-участницами 7/10 Rolex Большинство яхт провели в море около 60 часов, команда-победитель одолела маршрут за 38 часов 48 минут 11 секунд 8/10 Rolex Участники регаты 9/10 Rolex Участники регаты 10/10

В этом году регата Giraglia Rolex Cup проводилась в 65-й раз. Первое соревнование прошло в 1953 г., тогда на старт вышло 22 яхты. Сейчас гонка проходит ежегодно, в июне. Программа регаты включает разминочную гонку из Сан-Ремо в Сен-Тропе, серию коротких гонок в заливе Сен-Тропе и старт основной гонки из Сен-Тропе в Геную. Поворотной точкой основного маршрута является скала Жиралья у Северного побережья Корсики, которая и дала название регате.