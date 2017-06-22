Российская команда впервые выиграла парусную гонку Giraglia Rolex Cup
- Анна Шилова
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Победителями парусной регаты Giraglia Rolex Cup впервые стала российская команда. Экипаж Freccia Rossa в составе 13 спортсменов выступал на 52-футовой гоночной лодке Transpack (сокращенно TP52), принадлежащей Вадиму Якименко. Это второй успех Freccia Rossa на Giraglia Rolex Cup: в прошлом году спортсмены выиграли в классе IRC по сумме всех четырех гонок.
Якименко пришел в парусный спорт около 10 лет назад, команда собиралась как любительская, рассказал спортсмен «Ведомостям». Сейчас из 13 яхтсменов Freccia Rossa часть любители, часть профессионалы. Костяк команды остается стабильным, иногда от регаты к регате есть какие-то изменения, связанные с графиком членов экипажа, уточняет Якименко. Лодка Transpack, на которой завоевана победа на Giraglia Rolex Cup, куплена в прошлом году, она хорошо ходит и на слабых, и на сильных ветрах. Это сыграло свою роль в ходе гонки: в этом году регата проходила в условиях слабого ветра, особенно на участке от скалы Жиралья до финишной линии, из-за чего многие участники потеряли довольно много времени. «При слабом ветре сложнее гоняться, это выматывает, скорее, не физически, а психологически, когда видишь, что тот отрыв, который ты нарастил за всю дистанцию, сокращается, потому что сейчас меньше ветра и нужно просто терпеть», - комментирует Якименко.
Гонка протяженностью в 241 морскую милю проходила по маршруту из Сен-Тропе в Геную через скалу Жиралья у северного побережья Корсики с 9 по 17 июня 2017 г. На старт вышло 209 экипажей, итоговый результат формировался по системе гандикапа. Российская команда дошла до финиша в Генуе пятой, но с учетом скорректированного времени заняла первую строчку в турнирной таблице.
В этом году регата Giraglia Rolex Cup проводилась в 65-й раз. Первое соревнование прошло в 1953 г., тогда на старт вышло 22 яхты. Сейчас гонка проходит ежегодно, в июне. Программа регаты включает разминочную гонку из Сан-Ремо в Сен-Тропе, серию коротких гонок в заливе Сен-Тропе и старт основной гонки из Сен-Тропе в Геную. Поворотной точкой основного маршрута является скала Жиралья у Северного побережья Корсики, которая и дала название регате.