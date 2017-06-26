Большой театр формирует электронный архив

Самых активных участников проекта организаторы обещают наградить билетами на спектакли Большого театра Проект «Открой историю Большого»

Увидеть раритетные афиши и программки с именами знаменитых солистов, узнать, какие оперы и балеты ставились на сцене Большого чаще всего, что играли в годы войны, – все это стало возможным благодаря проекту «Открой историю Большого» при участии компаний ABBYY и КАМИС. Более 4000 волонтеров из 60 стран мира за шесть месяцев оцифровали 48 000 афиш, 120 000 программок и 100 000 фотографий Большого театра. Теперь проекту требуются новые помощники, чтобы извлечь и систематизировать данные из уже оцифрованной коллекции.

«Проект подарил мне ощущение полноты жизни, личной причастности к неординарному событию, – рассказывает волонтер первого этапа Елена Губская. – В программках отразилась целая эпоха: пафос торжественных концертов в годовщины революции, скромные программки военного времени... Попадался даже перечень вещей, забытых в Большом или Малом театре, – чего только публика не оставляла».

Разбирая архивы, волонтеры выяснили, что в 1897 году 20-летний Леонид Собинов пел на сцене Большого в составе хора студентов Московского университета, а в 1937 году 11-летняя Майя Плисецкая исполняла танец кошечки в детском спектакле «Аистенок» балетной школы Большого театра. Выяснилось даже, что Сара Бернар со своей труппой давала спектакль «Дама с камелиями» в Большом в 1881 году.

С помощью технологии ABBYY Compreno, которая анализирует оцифрованные документы и находит в них имена и факты, информация с тысяч программок попадает в электронные базы. Проверить и систематизировать ее предстоит волонтерам, а следом за ними сотрудники музея сверятся с каталогами, уточнят и расширят данные, чтобы выложить их на сайте Большого театра в свободном доступе. Самых активных участников проекта организаторы обещают наградить билетами на спектакли Большого театра и другими призами.