Путеводитель впечатлений по Москве появился на Airbnb Андрей Гордеев / Ведомости

В каталоге впечатлений на онлайн-платформе Airbnb появился раздел о Москве. Там представлены варианты проведения свободного времени: экскурсии, мастер-классы, концерты, встречи с интересными людьми. В Airbnb их называют «впечатлениями» (Experiences). Все они подобраны таким образом, чтобы дать путешественникам возможность увидеть Москву (как и любой другой город) глазами местных жителей, рассказывал в интервью «Ведомостям» управляющий директор Airbnb в регионе EMEA Оливье Гремийон. На момент запуска доступны 25 впечатлений, но в ближайшие месяцы список будет пополняться, уточняют в российском представительстве Airbnb. Цены на впечатления начинаются от 1000 руб. с человека, средняя цена – 3000 руб.

Выборка необычных развлечений и вариантов досуга в разных городах мира появилась на Airbnb осенью прошлого года. В компании хотели, чтобы этот проект (его назвали Airbnb Trips) стал альтернативой типовым гидам и стандартным экскурсионным программам, а также дал возможность пользователям сайта поближе познакомиться с посещаемым городом. Поэтому предложенные впечатления не ограничиваются турами по известным достопримечательностям. Так, среди московских предложений есть ювелирный мастер-класс, игра в гольф, запись песни в профессиональной студии, кулинарные мастер-классы. Впечатления, связанные с известными туристическими маршрутами, старались преподнести с необычного ракурса. Например, в Пушкинском музее вместо обычной экскурсии проводят уроки рисования.

Часть московских впечатлений придумывала команда Airbnb, некоторые уже были представлены на рынке, например экскурсии по Большому театру и библиотеке им. Ленина. Но и они были переосмыслены и доработаны с учетом требований и концепции нового сервиса Airbnb, уточняют представители компании.

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Сейчас Airbnb Trips доступен более чем в 30 городах по всему миру, включая Париж, Лондон, Лос-Анджелес, Сидней, Кейптаун, Сеул, Гавану. Одновременно с Москвой к этому списку добавились Прага и Ванкувер. Рассказывая о концепции Airbnb Trips, Ольвье Гремийон подчеркивал, что этот проект нужен для реализации глобальной миссии компании: помочь людям путешествовать и чувствовать себя в путешествиях как дома. «Airbnb из платформы для краткосрочной аренды превращается в платформу, которая может удовлетворить все запросы путешественников. И впечатления — следующий запрос после жилья», - говорил Гремийон.