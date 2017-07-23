Умер первый советский миллионер Артем Тарасов

Первый советский миллионер Артем Тарасов Комсомольская правда / PhotoXPress

Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х гг. предприниматель Артем Тарасов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко», от которой Тарасов выдвигался в Госдуму в 2016 г. «Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница», — сказали в пресс-службе. О причине смерти, дате и месте прощания семья Тарасова сообщит в понедельник.

«Артем Тарасов — человек, менявший когда-то тонну томатной пасты на пять компьютеров, помогавший Владимиру Яковлеву создавать газету "Коммерсантъ", заседавший в Верховном совете РСФСР и Госдуме...» — писали «Ведомости» в 2002 г.

Тарасов родился в Москве 4 июля 1950 г. В 1989 г. был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 г. — народным депутатом РСФСР. Тарасов считается первым советским предпринимателем, который легально стал миллионером. С конца 1991 по 1993 г. находился в первой эмиграции в Лондоне.

В 1993 г. был избран депутатом Государственной думы первого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу Москвы. В 1996 г. выдвигался на должность президента России, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. С конца 1996 по 2003 г. опять жил в Лондоне во второй вынужденной эмиграции.

В 2002 г. Тарасов решил окончательно вернуться в Россию. «Откуда возвращается Тарасов? Из своей второй эмиграции. Бежал он из России сперва от Горбачева (тот якобы не мог ему простить публичного обвинения в желании продать японцам Курилы), а затем от Ельцина (Тарасов опротестовал в суде результаты выборов 1996 г., в которых ему не дали поучаствовать). А в путинскую Россию вот решил вернуться, даже если проиграет очередные свои выборы — на пост губернатора в Красноярске», — писали тогда «Ведомости».

Среди предприятий Тарасова были брачное агентство, фирма по ремонту электроники, нефтетрейдер, авиакомпания, лотерея, цеха по огранке алмазов, коммерческое «ответвление» FIDЕ.

Тарасов был председателем правления ООО «Институт инноваций» и генеральным директором ООО «Национальная венчурная компания» («Навеком»). В сентябре 2016 г. выдвигался в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» в Красноярском крае. Имел степень кандидата технических наук, звание академика международной академии при Генеральном консульстве ООН.