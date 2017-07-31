Ретроспектива Владимира Богданова состоит только из светлых снимков

Владимир Богданов. Страстной бульвар. Москва, 1992 МАММ

Ретроспектива Владимира Богданова проходит в «Мультимедиа арт музее» в цикле «Классики российской фотографии». И так уж получается, что практически каждая выставка этой серии ностальгическая, прошлое запечатлено там наилучшим образом. Таков уж был настрой у фотографов, работавших в газетах – а Богданов именно для газет и снимал, – такая у них была установка, внешняя, а может, и внутренняя.

И послеоттепельные 60–70-е, и застойные 80-е, и переломно-перестроечные 90-е остались на фотографиях Богданова временем красивейших русских столиц (двух), милых людей и смешных ситуаций: парочка целуется на Лобном месте, три цыганки контрастируют со статуей Летнего сада, священник благословляет пионерок, и даже Горбачев с Ельциным вместе. А кадр с толпой перед открытием продуктового магазина в начале 90-х соседствует с фотографией толпы, слушающей Ростроповича на Красной площади, и то время вспоминается с радостью – пусть очереди, зато свобода слова и вера в светлое несоветское будущее. Светлым, правда, оказалось не будущее, а прошлое.

Богданов много лет работал в «Литературной газете», и половину его ретроспективы занимают портреты литераторов и актеров – от Фаины Раневской до Дмитрия Александровича Пригова, по портретам видно, что они тоже очень хорошие люди. Только Лиля Брик в старости страшна.-

До 10 сентября