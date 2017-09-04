Половину успеха Зальцбургскому фестивалю принесли дебютанты

В этом году на фестивале успешно дебютировал пианист Игорь Левит, уроженец Нижнего Новгорода Salzburger Festspiele / Marco Borrelli

Это был настоящий фестиваль дебютов. Впервые в новом качестве интенданта сформировал свою фестивальную программу Маркус Хинтерхойзер; он сделал ставку на новые лица, имена и коллективы, пригласив в Зальцбург Теодора Курентзиса с его оркестром и хором Music Aeterna и смело предоставив новичкам карт-бланш – доверил им первую оперную премьеру.

Впервые в «Милосердии Тита» и затем в сольном концерте блеснула Марианна Кребасса, покорившая публику в партии Секста. Две певицы, Асмик Григорян в партии Мари в «Воццеке» и Евгения Муравьева в партии Катерины Измайловой в «Леди Макбет Мценского уезда», стали сенсациями Зальцбурга нынешним летом. Впервые в Зальцбурге с оркестром Венских филармоников успешно выступил Владимир Юровский в спектакле «Воццек».

И, конечно же, можно с уверенностью предсказать, что сильный и умный пианист Игорь Левит, представивший необычную для фестивальной публики программу из 24 прелюдий и фуг Шостаковича, теперь станет завсегдатаем Зальцбурга так же, как ими стали в свое время Евгений Кисин и Григорий Соколов.

Но главные дебютанты фестиваля – это, конечно, оперные режиссеры. Беспрецедентный случай: из пяти оригинальных фестивальных постановок четыре были доверены дебютантам. Иранская фотохудожница и видеодизайнер Ширин Нешат поставила «Аиду». Южноафриканский фотограф и художник Уильям Кентридж представил развернутый визуальный комментарий по поводу «Воццека» Берга.

Известный немецкий режиссер Андреас Кригенбург ставил в Зальцбурге драматические спектакли, но никогда – оперы. Его впечатляющее прочтение «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича стало, пожалуй, главной удачей нынешней оперной программы. И, кстати, это был двойной дебют: и Кригенбург, и дирижер Марис Янсонс впервые попробовали свои силы в оперном жанре на Зальцбургском фестивале.

Австралийский режиссер Саймон Стоун, из поколения 30-летних, появился в Зальцбурге впервые – и сразу же снискал оглушительный успех. Он поставил оперу Ариберта Раймана «Лир» и создал мощный и шокирующий, полный мрачных коннотаций на тему власти спектакль на сцене Фельзенрайтшуле; абсолютно непредсказуемый по стилистике и оформлению. Вечер с «Лиром» оказался полон сюрпризов: цветущий луг на сцене сменялся громадной лужей крови, в которую последовательно макали бонтонную, разодетую в вечерние платья и смокинги публику, сидевшую прямо на сцене. Только спустя некоторое время, когда экзекуция стала массовой, зал начал догадываться, что вся эта толпа – ряженые статисты.

В этом году Зальцбургский фестиваль оказался суперуспешным. На фестивале прошло 195 разнообразных событий, в том числе 40 оперных спектаклей и 79 концертов, на 15 разных площадках. Заполняемость залов составила в целом 97% – что на 1% выше ожидаемого. На все события фестиваля, включая генеральные репетиции и мастер-классы, было продано 261 500 билетов. Этим летом Зальцбургский фестиваль посетили представители 79 наций, из них 40 – неевропейских.

Но главное – какое послание, значимое политическое высказывание несет городу и миру Зальцбургский фестиваль. И судя по тому, что в этом году его посетили первые лица Австрии, Германии (Ангела Меркель приехала на премьеру «Милосердия Тита», которой дирижировал Теодор Курентзис) и Франции, важное послание дошло до правильных адресатов. Потому что в фокусе внимания в этом году оказалась проблема власти, ее угроз, искушений и ловушек. И конечно же – проблема толерантности, связанная с темой беженцев, угнетенных и обездоленных. Зальцбургские дебютанты наряду с мэтрами включились в обсуждение насущных европейских проблем.

Зальцбург