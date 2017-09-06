Hermes выпустил первый аромат для молодежной аудитории

Один из источников вдохновения для нового аромата - узкие длинные шарфы Twilly, которыми оплетают ручки сумок Hermes Hermes

Дом Hermes выпустил первый аромат, который позиционируется как парфюм для молодежной аудитории. Twilly d'Hermes - свежий цветочный аромат, основу композиции которого составили имбирь, тубероза и сандал. Идея создать Twilly d'Hermes появилась у Кристин Нажель, креативного парфюмера Hermes в процессе наблюдения за юными девушками, реальными и потенциальными клиентками марки. «Я видела, как свободно они обращаются с традиционным наследием Hermes, например, носят классические каре и платки не в привычной манере, а как пояс или бандану. Так я подумала, что можно придумать аромат, который попадет в их настроение, но при этом будет соответствовать тому, что ждут от Hermes», - рассказывает Нажель.

О том, что Hermes, вопреки некоторому стереотипному восприятию, компания, открытая инновациям и современности, в интервью «Ведомостям» говорил президент и генеральный директор Hermes International Аксель Дюма. «В стремлении сохранить наследие и дух компании нельзя закрыться от инноваций. Мы по этому поводу всегда говорим: «У нас есть наследие, но нет завещания», подчеркивал Дюма. Примером такого новаторского продукта он назвал сайты Hermesistible.com и leMANifestedHermes.com, посвященные наследию и культурным кодам марки, но «прикольные». Отвечая на вопрос о реакции публики на них, Дюма утверждал, что их приняли отлично.

С аудиторией 20-30-ти летних, которую еще называют миллениалами, в последние несколько лет работают все крупные модные марки. Например, Dior активно сотрудничает с молодыми звездами - в рекламных кампаниях марки снимались певица Рианна, актриса Дженнифер Лоуренс, модель и звезда соцсетей Белла Хадид. Chanel в прошлом году выпустила аромат №5 L’Eau, ориентированный на молодых девушек 15-30 лет. Он создавался в расчете на тех, кто хотел бы пользоваться Chanel, но именно №5 считает старомодным. Этот запуск не только стал успешным сам по себе, но и простимулировал продажи другой парфюмерии Chanel: рост составил около 30%, рассказывала прессе Кристин Дагуссе, глобальный директор департамента косметики и парфюмерии Chanel.

Twilly d'Hermes появится в продаже в России с сентября этого года.