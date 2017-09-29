Между моргом и спортзалом погулял зритель «Послания к человеку»

А все потому, что эту игрушку зачем-то достали из шкафа Warner Bros

Из года в год имея одну и ту же тему, фестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» варьирует ее в зависимости от участников. В этом году ключевые фильмы программы проявляли контрасты внешнего и внутреннего, тела и чувства, оболочки и сущности.

Гран-при получила «Гармония» Лидии Шейниной – документальная трагикомедия о женщине, к которой приезжает внучка с детьми, а она сама чувствует себя почти ребенком, и обижается по-детски, и не может прикрикнуть на правнуков. Лучшим короткометражным игровым фильмом признали «После вулкана» Лео Фавье об огне, скорости и оружии – врагах человеческого тела. Лучшим короткометражным документальным – «Звуки зимы» Тициана Бучи, эссе о жителях французской провинции. Приз за лучший экспериментальный фильм получила работа Мишеля Клефкорна «Все мои телефонные номера утонули» – синтез трэвелога и социального размышления на фоне африканских гетто. Три человека, закутанных в хиджабы, разгуливают то по лондонскому центру, то по нигерийскому захолустью. На спине одного из героев – лицо блондинки, как в рекламе косметики: европейский образ молодости и здоровья служит контрастом депрессивному черному миру.

В других заметных фильмах «Послания к человеку» тоже прослеживается центральный сюжет фестиваля-2017. Герои «Почти рая» британской документалистки Кэрол Сэлтер – китайские подростки. Они работают в крупнейшем похоронном агентстве Китая, где готовят тела к погребению. В центре истории – девушка, которая хотела бы стать полицейской, но ей приходится в фартуке и маске брить и мыть покойников. В объективе Сэлтер – мертвые тела, но она снимает их так же деликатно, как персонал ритуального бюро с ними обращается. Фильм неизбежно напоминает об обыденности смерти, но это еще и рассказ о том, что творится в душе тинейджера, столкнувшегося с необходимостью видеть эту смерть ежедневно.

Тему телесности продолжает картина Дени Коте «Шелковая кожа». Режиссер пристально следил за жизнью бодибилдеров, показывая, с одной стороны, скульптурную красоту спортивных тел, а с другой – почти сектантскую узость интересов героев, порождающую проблемы в семейных отношениях.

Маленьким открытием конкурса стал игровой короткометражный фильм модели и актрисы Летиции Касты, снявшей историю обманутого женой режиссера в стилистике французского кино 1980-х. Герой Ивана Атталя, проводя кастинг, видит сотню обнаженных женских тел. Как выбрать ту единственную, которая будет теперь его вдохновлять?

В программе экспериментального кино In Silico выделяется фильм «Это все еще было ее лицо» Кристофа Жирарде – картина в жанре found footage с использованием пленок и изображений 1950–1960-х гг. Жирарде смонтировал множество кадров из нуаров с женскими лицами, пытаясь продемонстрировать зыбкость телесного под воздействием времени.

Почетный гость Специальный приз фестиваля «Послание к человеку» в этом году вручили актеру Эрику Робертсу «За выдающееся мастерство». Робертс, который снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, приехал в Санкт-Петербург и находится в прекрасной форме. Его жена – украинка, и по секрету он рассказал, что скоро снимется в украинском фильме. Что же касается визита в Россию, то это далеко не первый раз. Свою вторую номинацию на «Оскара» Робертс получил за фильм Андрея Кончаловского «Поезд-беглец».

В специальной программе «Панорама.doc» показали «Напалм» 92-летнего классика Клода Ланцмана – историю любви режиссера к северокорейской медсестре, на теле которой был след от напалма американских бомбардировок. Этот эпизод Ланцман упомянул в книге «Патагонский заяц», которая в 2009 г. была бестселлером во Франции, а теперь история получила экранное воплощение. Режиссер сам представлял фильм на фестивале (а также выстрелил из пушки на открытии – по традиции это делает самый почетный гость).

В «Панораму.doc» попал и последний фильм Михаэля Главоггера, на съемках которого выдающийся документалист умер от малярии. Картину завершила монтажер Главоггера Моника Вилли, оставив в титрах «Без названия». Главоггер задумывал фильм как поэтическое путешествие по всему миру, в итоге лента стала еще и мемориалом режиссеру.

На пересечении телесного и духовного в «Панораме.doc» расположились «Сомнилоги» Верены Паравель и Люсьена Кастен-Тейлора – фильм о записанных разговорах во сне. А в программе «Кино сверхреальности», составленной из последних хитов мирового кинематографа, тему обобщил фильм-лауреат Берлинале-2017 «О теле и душе» Ильдико Эньеди – поэтическая история о любви и снах двух людей на фоне скотобойни.

Санкт-Петербург