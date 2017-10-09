Chanel выпустила новую модель женских часов

Часы Code Coco созданы в двух основных вариациях: в корпусе из стали с одним бриллиантом и с украшенным бриллиантами безелем (на фото) Chanel

Дом Chanel представил новую модель женских часов — Code Coco. Она станет основой новой линии, следующая вариация в которой появится в 2018 г., уточняют в Chanel. Code Coco созданы в двух основных вариантах: в корпусе из стали с одним бриллиантом и с украшенным бриллиантами безелем. Часы представлены в бутиках марки по всему миру, в том числе в Москве. Стоимость часов составляет 330 000 руб. (с одним бриллиантом) и 607 400 руб. (с бриллиантовым безелем). Еще один вариант Code Coco — в корпусе из белого золота с бриллиантовым паве. Эта вариация будет изготовлена ограниченным тиражом в пять экземпляров, цена таких часов — 64 350 000 руб.

Дизайн Code Coco интерпретирует один из самых знаменитых предметов, созданных маркой, — стеганую сумочку «2.55», появившуюся в 1955 г. Так, браслет часов повторяет стежку сумки, а циферблат «спрятан» за декоративный элемент, повторяющий форму застежки сумки. Решение «отодвинуть» механизм за узнаваемый декоративный элемент, реализованное в Code Coco, не только напоминает о стилистической находке Габриэль Шанель, но и иллюстрирует важный принцип часового подразделения марки: дизайн часов всегда впереди функций. Как правило, создавая новую модель, мастера Chanel сначала обдумывают именно дизайнерское решение, а затем ищут способы воплотить его, сохранив желаемые технические характеристики. Например, работа над премьерой этого года Premiere Camellia Skeleton началась с идеи: механизм должен напоминать камелию (любимый цветок Габриэль Шанель и один из главных символов марки) и быть видимым. И уже отталкиваясь от этой задумки, специалисты Chanel искали способ сконструировать калибр. Точно также работа строилась и в этот раз.

Выход Code Coco неслучайно состоялся именно в этом году.

Во-первых, в 2017 г. часовому подразделению Chanel исполнилось 30 лет, и к этой дате компания приурочила несколько крупных запусков. Например, в начале года марка представила первые женские часы с калибром собственного производства: модель Premiere Camellia Skeleton, оснащенную механизмом Calibre 2, разработанным и реализованным силами собственной мануфактуры Chanel. Затем на ювелирно-часовой выставке в Базеле были показаны шесть новых вариаций модели J12, в числе которых Chanel Mademoiselle J12, ставшие одним из хитов смотра. Часы, выпущенные ограниченной серией, украшены фигуркой мадемуазель Шанель, которая в буквальном смысле указывает время: указателями часов и минут являются вращающиеся руки легенды моды. В этом контексте завершить год выпуском абсолютно новой модели — логичное и закономерное решение.

Второй важный момент: 2017-й стал для Chanel годом Габриэль Шанель. В целом, все, что создает дом Chanel, так или иначе связано с ее наследием, жизнью и творчеством. Но в 2017 г. марка отдает дань Шанель как личности, а не как дизайнеру или творческой единице, рассказывал в интервью профильному изданию WWD президент модного подразделения Chanel Бруно Павловски. Поэтому многие важные премьеры этого года посвящены лично Габриэль, отражают ее привычки или характер, носят ее имя. Так, выпущенный осенью Gabrielle Chanel — первый абсолютно новый аромат марки за 15 лет — ассоциируется с уверенной в себе, сильной и изысканной женщиной. Такой, какой была Габриэль, объяснял Павловски.