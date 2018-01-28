Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Основатель IKEA Ингвар Кампрад Imago / TASS

В Швеции умер основатель крупнейшей в мире сети по торговле мебелью IKEA Ингвар Кампрад, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Он скончался в своем доме в Смоланде 27 января, сообщила компания. Кампраду был 91 год.

Сообщение о смерти предпринимателя также появилось в Twitter IKEA.

The founder of IKEA and one of the greatest entrepreneurs of the 20th century, Ingvar Kamprad, has passed away at the age of 91. pic.twitter.com/DxyALH1LQ9 — IKEA Today (@IKEAtoday) 28 января 2018 г.

Ингвар Кампрад родился в шведском городке Пьяттерю в 1926 г. В возрасте 17 лет зарегистрировал на себя торговую марку IKEA. Это название он составил из собственных инициалов и первых букв названий отцовской фермы (Ельмтарюд) и местного протестантского прихода (Агуннарюд). Сначала Кампрад торговал канцелярскими товарами по почте. Первый магазин IKEA открыл в 1958 г. в шведском городе Эльмхульте.

Как пишет Forbes, Кампрад стремился добиться максимальной эффективности во всем. Благодаря этому в 1953 г. IKEA начала использовать плоскую упаковку для мебели, что позволяло экономить место на складе. А в 1961 г. компания перенесла производство в Польшу, чтобы снизить расходы на рабочую силу. В своей книге «Заветы продавца мебели» Кампрад назвал пустое растрачивание ресурсов «смертным грехом».

Он стремился к экономии и в личной жизни. В 2016 г. в документальном фильме шведского телеканала TV4 Кампрад признался, что покупает одежду на барахолках. В 2008 г. в интервью газете Sydsvenskan он рассказывал, что предпочитает стричься во время поездок в развивающиеся страны: европейские парикмахеры, по его мнению, просят за стрижку слишком много. Кампрад летал самолетами регулярных авиалиний в экономклассе, водил одну и ту же Volvo больше 20 лет.

Газета Financial Times называла Кампрада одним из самых известных налоговых беглецов в Европе. В 1973 г. в знак протеста против резкого повышения налогов бизнесмен переехал в Швейцарию. Там он жил до 2014 г. После смерти супруги Кампрад вернулся на родину.

Незадолго до этого он ушел со всех постов в компаниях группы IKEA. Его заменили сыновья: младший, Матиас, стал председателем совета директоров Inter IKEA, средний, Йонас, вошел в совет директоров IKEA Group, а старший сын Петер стал членом совета директоров компании Ikano, управляющей состоянием и активами семьи.