Арт-ярмарка BRAFA расширяет границы коллекционирования

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Каждый стенд продуман как выставка Ольга Кабанова

Брюссельская арт-ярмарка BRAFA – одна из старейших в Европе. Из года в год, не жертвуя респектабельностью, она неспешно меняется, следуя модным в художественном мире тенденциям. Без всякой иронии можно сказать, что буржуазность ее обаятельна – здесь не кичатся роскошью, но строго следят за качеством, дозируют эксперименты и чтут традиции. Это относится и к строгому отбору участников, и к оформлению залов и стендов, и к искусству, на них представленному. Ну и здесь все на продажу, все для коллекционеров – богатых и не очень.

Для BRAFA характерна эклектичность: на ней выставляют археологические древности, живопись старых мастеров и современных художников, скульптуру всех времен и народов, мебель, ткани, ювелирные изделия, серебро и бронзу. В этом году эклектика проникла и внутрь стендов. Большинство галерей, даже сохраняя специализацию, постарались на своей территории выставить вещи разного времени и места рождения. Что точно соответствует нынешней музейной моде делать выставки, сопоставляя несопоставимое, классическое искусство и современное, профессиональное и анонимное, произведения и артефакты. Тем подчеркивая единство творческих проявлений человека и отсутствие дискриминации в искусстве.

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