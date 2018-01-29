Чего ждать от второго гастрономического фестиваля Ikra

В «Розу Хутор» в этом году приедут восемь лучших шефов мира

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В этом году икры будет съедено еще больше, чем в прошлом, уверен Владимир Мухин Ikrafest

До прошлого года в России не было гастрономического фестиваля мирового уровня, хотя идея провести современное и статусное мероприятие очевидно витала в воздухе и крепла вместе с развитием новой русской кухни и международными успехами российских шеф-поваров. Первооткрывателями стали группа White Rabbit Family (WRF) и агентство V Сonfession, которые провели в марте на сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» пятидневный смотр гастрономических достижений Ikra. Главной звездой первого фестиваля стал итальянец Массимо Боттура, на тот момент шеф-повар номер один в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.

Хотя первый фестиваль «собрали за полтора месяца», результат получился отличным: 800 человек посетили ужины, 4500 – мастер-классы, рассказал «Ведомостям» идеолог фестиваля, шеф московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин. Самыми благодарными гостями оказались иностранцы, которые не стеснялись делиться позитивными впечатлениями. Им нравилось все: архитектура «Розы Хутор», построенные к Олимпиаде объекты (например, самый длинный в мире пешеходный подвесной мост), местные развлечения, российское вино и продукты. «Я правда верю, что у вас огромный потенциал. Может быть, вы этого не чувствуете, потому что находитесь здесь постоянно, но новое [гастрономическое] движение уже формируется, – описывал «Ведомостям» увиденное Боттура. – Я видел в России прекрасные продукты. Хотя, конечно, вам нужно больше фермеров, которые выращивают овощи, делают сыр. Но я уже встречал, например, очень хороших виноделов».

Кто будет готовить С 31 января по 4 февраля гостями второго фестиваля Ikra станут восемь иностранных шефов. Все они, как и в прошлом году, не получают гонорара за участие в фестивале, организаторы оплачивают только перелет и проживание. «Всем действительно интересно приехать в Россию, познакомиться с русскими шефами, попробовать русские продукты, узнать для себя что-то новое», - подчеркивают в «Икре».

«[Нам] удалось сделать серьезное гастрономическое событие, благодаря которому о России заговорили в профессиональных кругах за рубежом. В этом году, когда мы приглашали шефов и спикеров, уже никому не нужно было объяснять, что такое Ikra», – сказал «Ведомостям» совладелец WRF Борис Зарьков. Участников станет больше, программа – шире. Во-первых, будет больше ужинов (в прошлом году было по три, в этом – по четыре за вечер). Во-вторых, усилилась образовательная программа. Шефы дополнят свои мастер-классы небольшими лекциями об актуальных гастрономических трендах, а параллельно на второй сцене будут выступать эксперты. С лекциями выступят рестораторы Борис Зарьков, Арам Мнацаканов, Аркадий Новиков, Александр Раппопорт и Илья Тютенков), а также издатели и редакторы ведущих мировых гастрономических гидов и премий – Gault & Millau, White Guide, The World’s 50 Best Restaurants. Также в этом году организуют фудмаркет, где будут готовить и продавать русскую уличную еду («интересную», обещает Мухин).

В «Розу Хутор» в этом году приедут восемь лучших шефов мира

Анонсируя фестиваль Ikra прошлой зимой, организаторы обозначали, что их задача – не проведение разового мероприятия и не продвижение ресторанов WRF, а популяризация российской гастрономии. И в 2017 г. о новой русской кухне и о ресторанных концепциях заговорили не только россияне, но и иностранцы, причем не только те, кто был весной в Сочи. Например, приезжавший в Россию в ноябре знаменитый французский шеф Янник Аллено без колебаний оценил уровень известных ему шефов как высокий и даже предположил, что новая русская кухня может стать таким же международным трендом, как скандинавская или перуанская.

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