Почему Тоня против
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Фильм режиссера австралийского происхождения Крейга Гиллеспи – реальная история победительницы чемпионата США 1991 г. в женском одиночном катании Тони Хардинг, которая стала первой в мире американкой, исполнившей тройной аксель. Но в спортивную летопись она вошла не благодаря прыгучести, а потому что оказалась замешанной в так называемом инциденте, который занимает в фильме важное, но не всепоглощающее место.
Хардинг родилась в Портленде, штат Орегон, в семье с достатком ниже среднего. В детстве вместе с отцом отстреливала зайцев, шкурки шли ей на шубки, потом, когда отцу надоело собачиться с матерью и он ушел из семьи, вся тяжесть отношений с неприветливой женщиной легла на девочку. Сначала мать ее просто поколачивала, потом, когда Тоня подросла, они дрались на равных. Когда у Тони в 15 лет появился молодой человек, быстро превратившийся в мужа, драться пришлось на двух фронтах. На коньки встала в четыре года, была вынослива и очень технична, но судьи не любили ее, потому что она красила ногти в синий цвет, выглядела как лахудра и вела себя соответственно. Иными словами, по части presentation сильно не дотягивала до высшего тогда в фигурном катании балла – шестерки.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}