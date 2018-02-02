Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: «Тоня против всех» (I, Tonya)

Почему Тоня против

У спортивной драмы «Тоня против всех» сильный актерский состав и любопытное послание

Фильм режиссера австралийского происхождения Крейга Гиллеспи – реальная история победительницы чемпионата США 1991 г. в женском одиночном катании Тони Хардинг, которая стала первой в мире американкой, исполнившей тройной аксель. Но в спортивную летопись она вошла не благодаря прыгучести, а потому что оказалась замешанной в так называемом инциденте, который занимает в фильме важное, но не всепоглощающее место.

Хардинг родилась в Портленде, штат Орегон, в семье с достатком ниже среднего. В детстве вместе с отцом отстреливала зайцев, шкурки шли ей на шубки, потом, когда отцу надоело собачиться с матерью и он ушел из семьи, вся тяжесть отношений с неприветливой женщиной легла на девочку. Сначала мать ее просто поколачивала, потом, когда Тоня подросла, они дрались на равных. Когда у Тони в 15 лет появился молодой человек, быстро превратившийся в мужа, драться пришлось на двух фронтах. На коньки встала в четыре года, была вынослива и очень технична, но судьи не любили ее, потому что она красила ногти в синий цвет, выглядела как лахудра и вела себя соответственно. Иными словами, по части presentation сильно не дотягивала до высшего тогда в фигурном катании балла – шестерки.

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