Почему Тоня против

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кадр из фильма «Тоня против всех» Ascot Elite

Фильм режиссера австралийского происхождения Крейга Гиллеспи – реальная история победительницы чемпионата США 1991 г. в женском одиночном катании Тони Хардинг, которая стала первой в мире американкой, исполнившей тройной аксель. Но в спортивную летопись она вошла не благодаря прыгучести, а потому что оказалась замешанной в так называемом инциденте, который занимает в фильме важное, но не всепоглощающее место.

Хардинг родилась в Портленде, штат Орегон, в семье с достатком ниже среднего. В детстве вместе с отцом отстреливала зайцев, шкурки шли ей на шубки, потом, когда отцу надоело собачиться с матерью и он ушел из семьи, вся тяжесть отношений с неприветливой женщиной легла на девочку. Сначала мать ее просто поколачивала, потом, когда Тоня подросла, они дрались на равных. Когда у Тони в 15 лет появился молодой человек, быстро превратившийся в мужа, драться пришлось на двух фронтах. На коньки встала в четыре года, была вынослива и очень технична, но судьи не любили ее, потому что она красила ногти в синий цвет, выглядела как лахудра и вела себя соответственно. Иными словами, по части presentation сильно не дотягивала до высшего тогда в фигурном катании балла – шестерки.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}