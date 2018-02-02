Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: «Селфи»

Кому понравится «Селфи»

Чтобы пойти на новый фильм по сценарию автора «Духless», надо быть очень терпимым к мужскому нарциссизму

Известный писатель и телеведущий Богданов обнаруживает, что, во-первых, после ночи любви он задушил свою персональную ассистентку, а во-вторых – что его передачу в эфире ведет кто-то другой, на него похожий. Пока подсевший на «алкоту» и «наркоту» настоящий Богданов переживает ужас от мысли «я убийца», псевдо-Богданов изгоняет его почти отовсюду. Вот уже и с бывшей женой героя и его дочерью у двойника прекрасные отношения. И никто не замечает подмены, только дочь-подросток чует что-то недоброе.

Сценарий «Селфи» написал сам Сергей Минаев, и надо признать, что, когда он это делал в содружестве с Михаилом Идовым – как на «Духless-2», получалось гораздо лучше. Режиссер – Николай Хомерики, несколько лет назад отплывший от привычной для него артхаусной гавани в коварные воды зрительского кино.

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