Кому понравится «Селфи»

Чтобы пойти на новый фильм по сценарию автора «Духless», надо быть очень терпимым к мужскому нарциссизму

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кадр из фильма «Селфи» WDSSPR

Известный писатель и телеведущий Богданов обнаруживает, что, во-первых, после ночи любви он задушил свою персональную ассистентку, а во-вторых – что его передачу в эфире ведет кто-то другой, на него похожий. Пока подсевший на «алкоту» и «наркоту» настоящий Богданов переживает ужас от мысли «я убийца», псевдо-Богданов изгоняет его почти отовсюду. Вот уже и с бывшей женой героя и его дочерью у двойника прекрасные отношения. И никто не замечает подмены, только дочь-подросток чует что-то недоброе.

Сценарий «Селфи» написал сам Сергей Минаев, и надо признать, что, когда он это делал в содружестве с Михаилом Идовым – как на «Духless-2», получалось гораздо лучше. Режиссер – Николай Хомерики, несколько лет назад отплывший от привычной для него артхаусной гавани в коварные воды зрительского кино.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}