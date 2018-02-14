Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Что смотреть на «Золотой маске»

Что смотреть на «Золотой маске»

В драматической программе открывшегося в Москве фестиваля любопытнее всего спектакли, расширяющие представления о современном российском театре
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Как любая национальная премия, «Золотая маска» – выставка лучших достижений мейнстрима. Тем интересней наблюдать, как постепенно размываются его границы и в конкурс – пусть в качестве «эксперимента» – начинают попадать работы, про которые еще вчера традиционалисты с возмущением говорили: «Это не театр!» В 2018 г. «Золотая маска» удостоверяет: это театр. И часто даже не «эксперимент», а просто «спектакль малой формы» – большинство участников обзора выступают именно в этой номинации.

«Розенкранц и Гильденстерн»

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