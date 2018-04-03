Памяти Михаила Угарова

Драматург и режиссер Михаил Угаров Павел Смертин / ТАСС

В начале нового века Михаил Угаров казался букой-консерватором. Еще бы – ведь, по сути, он предлагал похоронить режиссерский театр, прогрессивнее которого, как тогда по привычке считали многие, ничего не изобрели. Больше того, насмотревшись за 1990-е выдающихся образцов невербального театра со всего мира, мы почти совсем уже решили, что текст на сцене – что-то глубоко устаревшее. И тут выходит Угаров и заявляет, что можно обойтись без режиссера вообще, а главный человек в театре – драматург. И в подтверждение сам ставит собственную пьесу «Облом off» по мотивам романа Гончарова. Параллельно они с Еленой Греминой создают Театр.doc с программным самоопределением «театр, в котором не играют». И там действительно не играют, а занимаются чем-то у нас до того момента неслыханным: ходят с диктофоном и собирают живую речь живых людей, самых разных – от бомжей до менеджеров и рекламщиков, – и делают из нее спектакль. Называется это «вербатим», импортировано из Великобритании, но быстро приживается у нас и становится мощным инструментом разговора о реальности, от которой эстетский театр 1990-х практически отвернулся.

Ретроспективно совершенно очевидно, что появление Театра.doc совпало с моментом, когда искусству надоело играть в увлекательные игры с жанрами, стилями, языками (это называлось постмодернизмом) и оно снова решило заняться жизнью за окном. В погоню за реальностью пустились не только британцы из театра Royal Court, научившие наших драматургов технике вербатим. В 1999 г. жюри Каннского кинофестиваля прокатило всех тогдашних мэтров, отдав «Золотую пальму» «Розетте» бывших документалистов Дарденнов, а Гран-при – «Человечности» Брюно Дюмона, принципиально не работавшего с профессиональными актерами. Радикальное и скандальное каннское решение зафиксировало точку перелома: все причудливые башни из слоновой кости идут под снос, главное происходит на улице со всей ее грязью и искренностью.

Но это очевидно сегодня. А разглядеть суть в момент начала движения было труднее. И сколько раз за последние годы я хотел сказать Угарову: «Михаил Юрьевич, я был не прав, я был просто дурак». Когда писал 15 лет назад, что Театр.doc – это социальная журналистика и ток-шоу. Что там тусовка вместо режиссуры. И прочую ерунду. Так и не сказал, приходится сейчас. С другой стороны, категоричность Угарова всегда провоцировала на споры. А Театр.doc с момента возникновения не раз менялся: отказывался от диктатуры текста, пускал к себе радикальную режиссуру, кино и перформансы. Но главное случилось довольно быстро: объединившись вокруг эстетической идеи («театр, в котором не играют»), Театр.doc естественным образом ее перерос. Просто в силу того, что в случае документального театра эстетика не могла не превратиться в этику и политику – не только в смысле острых текстов и постановок, но и возможностей независимой гражданской платформы.

Театр.doc: избранные события и даты 2002

Создание Театра.doc. Драматурги, актеры, режиссеры обустраивают подвал в Трехпрудном переулке в центре Москвы. В том же году команда российских драматургов едет в британский театр Royal Court для изучения техники вербатим

2004

«Трезвый PR» – вербатим Ольги Дарфи и Екатерины Нарши, интервьюировавших политтехнологов. Говорят, сотрудники ФСБ сидели уже на репетициях

2005

«Сентябрь.doc» – документальный спектакль Михаила Угарова и Руслана Маликова о теракте в Беслане и общественной реакции на эту трагедию. Текст скомпонован из записей и комментариев на чеченских, осетинских и русских интернет-форумах

2007

«Трусы» – спектакль Елены Невежиной по пьесе Павла Пряжко: Театр.doc впервые открывает для себя самого оригинального русскоязычного драматурга последнего десятилетия.

«Синий слесарь» – спектакль Михаила Угарова и Руслана Маликова по пьесе Михаила Дурненкова. После опыта работы автослесарем драматург придумал жанр «слесарных хокку», а по совету Угарова доработал их до цельного сюжета

2009

«Жизнь удалась» – спектакль Михаила Угарова и Марата Гацалова по пьесе Павла Пряжко. Признание Театра.doc театральным истеблишментом: в следующем году постановка получила специальный приз жюри драматического театра национальной театральной премии «Золотая маска»

2010

«Час 18» – документальный спектакль Михаила Угарова о гибели в тюрьме адвоката Сергея Магнитского. Угаров: «Час восемнадцать минут человек умирал, лежа на полу, связанный по рукам и ногам, намеренно лишенный медицинской помощи. Вот вопрос – человек, надевающий прокурорский мундир, белый халат врача или мантию судьи, лишается ли он способности быть человеком? <...> На сцене появятся те, кто виновны в смерти героя, – следователи, судьи, тюремщики, врачи, и мы каждому из них дадим по монологу. Мы назовем их настоящие имена и фамилии. Так что они могут прийти в театр и посмотреть на себя. Они над людьми устраивают суды, а мы над ними»

2011

«Зажги мой огонь» – спектакль Юрия Муравицкого по пьесе Саши Денисовой, основанной на воспоминаниях актеров-участников о том, как они в детстве слушали Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Джими Хендрикса: еще один новый для Театра.doc жанр – ностальгически-сатирическое ревю, в котором актерам предлагается примерить героические маски рок-легенд на пародийного себя.

«Солдат» – радикальный спектакль Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко. Пьеса состоит из двух предложений. Продолжительность спектакля – 10–15 минут

2014–2015

Театр.doc выселяют из подвала в Трехпрудном, находится новое помещение на Спартаковской улице. Театр и сочувствующие фактически восстанавливают часть аварийного особняка XVIII в., наглядно показывая способность независимого сообщества под давлением становиться сильнее

2015

«Болотное дело» – спектакль, основанный на интервью с родственниками осужденных по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 г. Драматург – Полина Бородина, режиссер – Елена Гремина. За премьерой следуют расторжение договора аренды и выселение Театра.doc из помещения на Спартаковской. Театр переезжает во второй раз – в подвал в Малом Казенном переулке

2016

«Неявные воздействия» – перформативный уличный проект Всеволода Лисовского, показывающий, что Театр.doc может обойтись совсем без помещения

2017

«Когда мы пришли к власти» – утопический проект о том, что будет, когда в России победит гражданское общество. Последняя работа театра, в которой принял участие Михаил Угаров Свернуть Прочитать полный текст

И это был тектонический сдвиг: вместо театра-учреждения или даже театра-дома возник театр-сеть, открытая подвижная структура, построенная не по вертикали, а по горизонтали. Вот так и получается, что, вспоминая Михаила Угарова, мы все больше говорим о его театре. И десятки людей, имевших отношение к Театру.doc, новой драме, фестивалю молодой драматургии «Любимовка», плачут сейчас как осиротевшие дети. Он умер неожиданно, скоропостижно, всего-то 62 года. Сколько ненаписанных пьес, непоставленных спектаклей и фильмов, нереализованных замыслов. Эти пьесы будут написаны, спектакли и фильмы сделаны, задуманное осуществится. Потому что Угаров помог вырасти поколению, умеющему видеть и слышать реальность, писать о ней и менять ее. Такие поколения – редкость и великая ценность. Михаил Угаров сделал огромное дело и никуда не ушел. Вот он, они – поколение.doc, с нами, среди нас.