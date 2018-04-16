Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4548 от 16.04.2018 под заголовком: Алиса и ядерные грибы

Что интересного на Фотобиеннале-2018

Самая яркая выставка – про ядерные взрывы в Америке
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Фотобиеннале в этом году непривычно мала, обычно выставок и площадок, где их показывают, бывает значительно больше. Да и открытий для завсегдатаев фестиваля на этот раз почти нет. Что-то из показанного они уже видели, какие-то авторы кажутся вторичными, слабее их более ярких коллег. Именно такими дежавю оказались итальянские выставки. Смотришь, например, на черно-белые снимки Пьеро Марсили Либелли и вспоминаешь великое итальянское кино, а потом и читаешь в аннотации: «Я увидел фильм Антониони Blow Up и решил стать фотографом». Но молодым зрителям, пришедшим на фотобиеннале впервые, их будет интересно рассматривать, как и занимающую большую часть Манежа ретроспективу издательского дома «Коммерсантъ».

Если, конечно, новичков не отпугнет при входе встреча с другим фотоувеличением – фигурой нашего президента. Путина фотограф застал врасплох, в раздумье упершимся взглядом в свои ногти, но все равно неопытный зритель может подумать, что попал на какое-то официальное мероприятие, и ретироваться. Совсем не так снимали коммерсантовские фотокоры предыдущего российского президента – его фигурой в полный рост заканчивается экспозиция. Так что путь в обратной временной перспективе демонстрирует, как свободные, иногда прямо наглые газетные фотографии постепенно теряли свой заряд боевой иронии. Что делать, времена меняют газеты.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
00950
01:54 16.04.2018
Статья и фото - супер
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике