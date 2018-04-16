Что интересного на Фотобиеннале-2018

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Пьеро Марсили Либелли. Бухарест, 1990 МАММ

Фотобиеннале в этом году непривычно мала, обычно выставок и площадок, где их показывают, бывает значительно больше. Да и открытий для завсегдатаев фестиваля на этот раз почти нет. Что-то из показанного они уже видели, какие-то авторы кажутся вторичными, слабее их более ярких коллег. Именно такими дежавю оказались итальянские выставки. Смотришь, например, на черно-белые снимки Пьеро Марсили Либелли и вспоминаешь великое итальянское кино, а потом и читаешь в аннотации: «Я увидел фильм Антониони Blow Up и решил стать фотографом». Но молодым зрителям, пришедшим на фотобиеннале впервые, их будет интересно рассматривать, как и занимающую большую часть Манежа ретроспективу издательского дома «Коммерсантъ».

Если, конечно, новичков не отпугнет при входе встреча с другим фотоувеличением – фигурой нашего президента. Путина фотограф застал врасплох, в раздумье упершимся взглядом в свои ногти, но все равно неопытный зритель может подумать, что попал на какое-то официальное мероприятие, и ретироваться. Совсем не так снимали коммерсантовские фотокоры предыдущего российского президента – его фигурой в полный рост заканчивается экспозиция. Так что путь в обратной временной перспективе демонстрирует, как свободные, иногда прямо наглые газетные фотографии постепенно теряли свой заряд боевой иронии. Что делать, времена меняют газеты.