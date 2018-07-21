Почему нанимателям нелегко работать с Дидье Дешамом
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В августе жизнь во Франции замирает. Большинство французов в этом месяце традиционно уходят в отпуск. Завершая победную пресс-конференцию после ЧМ-2018, Дидье Дешам пожелал всем прекрасного отдыха: «У меня он точно будет отличным!». Но, прежде чем выдохнуть и расслабиться, ему пришлось немало попотеть, раздавая интервью. Журналистов, кстати, интересовало, не отправится ли он из отпуска в отставку, – они вспоминали Эми Жаке, который ушел после победы Франции на ЧМ-1998.
«Уйти? Честно говоря, не думал об этом. Я из тех, кто держит свои обещания. Если президент рассчитывает на меня до 2020 г., я буду на месте» (цитата с сайта телеканала TF1). Он имел в виду президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре. Рассчитывает на его будущие победы и другой президент. Эммануэль Макрон закатил для футболистов сборной прием и пообещал, что за игру в России каждый получит орден Почетного легиона. Но у Дидье он уже есть. 20 лет назад его наградили за победу на ЧМ-1998. Дешам стал третьим человеком, выигрывавшим чемпионат мира и как игрок, и как тренер. До него это удавалось бразильцу Марио Загалло (в 1958 и 1962 гг.) и немцу Францу Беккенбауэру (в 1974 и 1990 гг.).
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