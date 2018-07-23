Audemars Piguet выпустит уникальные часы для России

Royal Oak Red Square будут выпущены к 125-летию ГУМа Audemars Piguet

Часовая мануфактура Audemars Piguet к 125-летию ГУМа выпустит уникальную версию знаменитой модели Royal Oak. Часы с красным циферблатом в корпусе из нержавеющей стали будут изготовлены в единственном экземпляре и появятся в бутике марки в ГУМе в сентябре.

Модель Royal Oak Red Square оснащена мануфактурным механизмом 2924 с турбийоном и индикатором запаса хода. Циферблат часов украшен фирменным узором «Tapisserie», накладные часовые метки и стрелки выполнены из белого золота с люминесцентным покрытием. Цвет циферблата (подобный оттенок красного используется в Royal Oak впервые) выбран как отсылка к Красной площади. На задней крышке выгравирован логотип ГУМа и надписи GUM и RED SQUARE.

Royal Oak – одна из самых знаменитых моделей часов в мире. Ее придумал в 1972 г. дизайнер Джеральд Джента. Первые модели Royal Oak были изготовлены из стали (но по цене не уступали золотым), что для того времени стало революционным решением. «Представьте себе, какая была нужна смелость, чтобы в 1972 г. выпустить стальные часы – в то время, когда все были уверены, что дорогие механические часы должны быть только в золотом либо в платиновом корпусе! И у тех часов были винты на корпусе – когда опять-таки все были уверены, что технические элементы должны быть скрыты от глаз. Тогда все думали – как китайцы сегодня, – что престижные часы должны быть в ультраплоском корпусе, с тремя стрелками… Но [генеральный директор Audemars Piguet в 70-х гг. Жорж] Голэ сказал: “Нет, и спортивные часы также могут быть престижными!” – рассказывал в интервью “Ведомостям” Жан-Клод Бивер, гендиректор Audemars Piguet в 80-х и один из самых авторитетных людей в мировой часовой индустрии. Сейчас помимо классической модели Royal Oak марка выпускает коллекции Royal Oak Offshore и Royal Oak Concept.