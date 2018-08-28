В прокат выходит заключительная часть сериала «Гоголь» – «Гоголь. Страшная месть» «Среда»

Продюсерский пул возглавляет Александр Цекало, режиссер фильма «Гоголь. Страшная месть» – Егор Баранов. Почти год отделяет этот релиз от премьеры первого фильма, и за этот срок словосочетание «сериал на большом экране» уже перестало казаться абсурдным.

Примеров, когда по мотивам популярного телевизионного продукта снимают полнометражный игровой фильм, немало: от провалившегося «Глухаря в кино» до успешных «Нашей Раши» и «Секса в большом городе». Но затея канала ТВ3 с «Гоголем» куда более наглая: серии склеивались в полный метр и в течение года выпускались в кинопрокат. Всего фильмов три: разудалый первый, маловразумительный и нудный второй (хотя сам концепт «Вия» и артист Алексей Вертков в роли Хомы Брута были отличными) и, наконец, третий – бодрый, внятный, вполне осмысленный, к тому же с вернувшимся в действие после долгого отсутствия Олегом Меньшиковым.

Меньшиков, как известно, играет столичного сыщика Гуро, который и решил привлечь к экспедиции в Диканьку молодого писаря Николая Гоголя, поскольку у того случались припадки-видения, способные помочь следствию. А дела в Диканьке творились страшные: восставший из ада всадник убивал девушек, ну и мужчин тоже – если те попадались под руку.

Впрочем, как мы узнаем в финале, истинная причина вербовки начинающего литератора была иной. В финале вообще всё окажется так, да не так, на первый план выйдут неочевидные вещи, разгадка тайны всадника лишь отчасти польстит проницательным зрителям, а откровенная буффонада типа сцены, когда Пушкин и Лермонтов уговаривают Гоголя вступить в тайное общество, не помешает авторам поговорить о довольно серьезных вещах. О неоднозначной природе зла, например. Или о том, что в «темном» может таиться «светлый», а потому даже самый отпетый злодей вправе рассчитывать на объемный образ.

Как и в первых двух частях франшизы, здесь не так много от собственно гоголевских сюжетов, совсем нет дивной малороссийской природы и вообще поэтика раннего Гоголя – явно не фетиш для авторов сериала. Аллюзии на Тарантино очевиднее, чем цитаты из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а легенды о жизни писателя важнее выверенных исторических фактов.

Успешные авторы Сценаристами фильма «Гоголь. Страшная месть» стали Наталья Меркулова и Алексей Чупов (на фото), соавторы и супруги, на счету которых уже несколько резонансных работ. Для обоих первой специальностью была тележурналистика, в кино они пришли уже взрослыми людьми, пять лет назад их совместный полнометражный дебют «Интимные места» стал сенсацией «Кинотавра». Прямо на сцене, получая приз, Чупов сделал Меркуловой предложение. Если провокационные «Интимные места» обеспечили им место в артхаусной нише, то работы двух последних лет принесли признание не только профессионалов и синефилов, но и широкой публики. Меркулова и Чупов были в числе авторов сценария самого успешного российского космического фильма «Салют-7», а также франшизы «Гоголь» – оба проекта показали отличные коммерческие результаты. На международном кинофестивале в Венеции в программе «Горизонты» в этом году будет показан фильм Меркуловой и Чупова «Человек, который удивил всех». Его герой попытался обмануть смерть, кардинально изменив свою личность.

Знаменитый гоголевский сон, похожий на смерть, наступает в самом начале фильма: не выдержав испытания предыдущей серией, когда по его вине погибли юные хуторянки, герой погружается в летаргию. Все, кроме проницательной маленькой дочки кузнеца Вакулы, убеждены, что он мертв. Хоронят его безо всяких почестей, зато выбраться из могилы ему оказывается легче, чем Уме Турман в «Убить Билла»: местный столяр смастерил ему гроб из гнилых досок.

Но ни летаргия, ни прочие экстраординарные состояния духа и тела не позволили будущему классику русской литературы докопаться до правды и понять, что же на самом деле происходит в Диканьке. Да что Гоголь, даже блистательный аналитик Гуро вынужден признать, что дело преподнесло ему множество сюрпризов. Авторам определенно удался сюжетный твист, а рассказанная ими история про то, что любовь если и не способна победить смерть, то может оказаться сильнее зла, выглядит красивой и убедительной.

А потому вопрос, какое все это имеет отношение к Гоголю, кажется не то что бестактным, но не совсем уместным.

Три фильма, восемь серий В феврале 2017 г. телеканал ТВ-3 (входит в холдинг «Газпром-медиа») объявил, что телесериал «Гоголь» выйдет сначала в кинотеатрах, а уже потом в эфире телеканала весной 2018 г. Предполагалось, что сезон будет состоять из восьми серий, разбитых на четыре фильма, которые будут выходить в кинотеатрах начиная с августа 2017 г. Но после хорошего старта проката первого фильма «Гоголь. Начало» 31 августа 2017 г., ТВ-3 решил дать проекту больше времени, рассказывал гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович. Число кинофильмов сократили до трех, а показ сериала в эфире сдвинули на более поздний срок.

Да, конечно, этот Гоголь в исполнении Александра Петрова – «ненастоящий». Как и всамделишный Линкольн – не охотник на вампиров, а герои «Гордости и предубеждения и зомби» – не борцы против зомби. С Линкольном и героями Джейн Остин Гоголя объединяет одно: совершенно уникальное место в сознании своих соотечественников. Писатель-мистик со странной биографией – идеальный герой фильма-фантазии.

И это фэнтези получилось у авторов лихим и задорным. Будто бы вернулись те любимые критиками времена, когда все вокруг было постмодернизмом и это бодрило и будоражило.

По телевизору фильм собираются показать в преддверии Нового года, а уже в 2019-м – сериал, в котором будут две «лишние», не вошедшие во франшизу серии, а соответственно – новые линии и герои.-

В прокате с 30 августа