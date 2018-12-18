Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

У него был трехлетний контракт с самым дорогим футбольным клубом мира

Португальский тренер Жозе Моуринью Carl Recine / Reuters

Португальский тренер Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Манчестер юнайтед». Об этом сегодня официально сообщил клуб.

«Переходной тренер будет назначен сроком до конца текущего сезона, в то время как клуб проведет тщательный отбор среди кандидатов на должность постоянного тренера», – говорится в сообщении.

Моуринью возглавлял «Манчестер» 2,5 года и не смог добиться с ним успеха: команде не удалось выиграть английскую премьер-лигу, в этом году манкунианцы выдали худший старт в своей истории. В воскресенье «Манчестер» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3 и отстает от мерсисайдцев, возглавляющих чемпионат, на 19 очков.

«Манчестер юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб мира: в 2018 г. Forbes оценил его в $4,12 млрд. У Моуринью был с ним трехлетний контракт, согласно которому он мог работать до 2020 г. В «Манчестере» он был самым высокооплачиваемым тренером мира: порядка 15 млн евро за сезон. Увольнение предусматривает выплату компенсации в 26 млн евро, сообщал ресурс As.com.

В декабре 2015 г. Моуриньо был уволен из лондонского «Челси», с которым сезоном ранее выиграл чемпионат страны. На посту главного тренера «Манчестера» он заменил голландца Луи ван Гала, отправленного в отставку через два дня после получения клубом «Кубка Англии».

Моуринью – один из самых титулованных тренеров современности. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, причем с разными клубами: в 2004 г. кубок получил «Порто», в 2010 г. – «Интер».