Реконструировано одно из самых известных зданий Москвы

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Панорама Калининского проспекта с буквами «СССР» – один из самых узнаваемых видов Москвы Кавашкин Борис / Фотохроника / ТАСС

Дома-книжки на нечетной (южной) стороне Нового Арбата – одни из самых знаменитых зданий Москвы. Перспектива Калининского проспекта с буквами «СССР», высвечивавшимися на высотках в дни государственных праздников, появлялась на открытках и заставках телепередач, став одним из символов советской столицы. Четыре 26-этажных административных здания, соединенных протянувшимся на 800 м – от Арбатского переулка до Садового кольца – стилобатом, построены в 60-е гг. ХХ в. по проекту группы архитекторов во главе с Михаилом Посохиным. В «книжках» размещалось восемь министерств. В стилобате, имеющем два наземных и два подземных этажа, – вестибюли административных зданий и магазины. Новаторский подход и модернистскую архитектуру оценили не сразу и не все: долгое время минималистский комплекс, сильно контрастирующий с архитектурой арбатских переулков, называли «посохинскими сберкнижками», а сам проспект, ради прокладки которого пришлось разрушить часть исторических переулков, – «вставной челюстью».

Что построили

Новая история «книжек» началась в 2014 г., когда московская мэрия выставила на продажу три из них – по адресам: Новый Арбат, 11, 15 и 21. Предполагалось, что здания продадут все вместе, но этого сделать не удалось. Дом 15 купила за 2,4 млрд руб. компания «Апарт груп», принадлежащая Павлу Тё, акционеру одной из крупнейших девелоперских компаний Москвы – Capital Group. Из «книжки» решили сделать гостинично-апартаментный комплекс The Book. Работы велись 22 месяца, инвестиции составили 6,4 млрд руб. Внутри здание переделали почти полностью (перепланировали, заменили остекление, кровлю, инженерные сети, коммуникации и лифтовое оборудование, установили новые противопожарные системы), но внешний облик сохранили.