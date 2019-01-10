Richard Mille открыл собственный бутик в Москве

Московский бутик Richard Mille в Столешниковом переулке Александр Губский / Ведомости

Richard Mille – производитель одних из самых дорогих и престижных часов в мире – открыл собственный бутик в Москве, в Столешниковом переулке.

Изначально предполагалось, что бутик откроется весной 2018 г. в сотрудничестве с Crystal Group Дмитрия Бердянского, но это партнерство не сложилось. Однако Ришар Милль не стал отказываться от идеи бутика в Москве и открыл его собственными силами – двухэтажный магазин площадью 178 кв. м находится под управлением компании Richard Mille EMEA.

«Мы не завязаны на объемы продаж, как очень многие марки, – объяснял создатель марки Ришар Милль причины, по которым он решил открыть бутик в Москве. – Для Richard Mille не является проблемой сделать бутик прибыльным – мне не потребуется продавать для этого часы сотнями (тут надо иметь в виду среднюю цену часов нашей марки)».

«Наличие бутика – это также элемент имиджа. Сегодня мы не можем сказать, что марка Richard Mille – “глобальная”, если она не имеет бутика в Москве, – говорил Милль “Ведомостям” в начале прошлого года. – Россияне очень хорошо разбираются в часах, я бы даже сказал, обладают экспертизой. Поэтому мы должны присутствовать в Москве. Но опять-таки: продавать часы “тоннами” мы не собираемся».

Среди прочих в московском бутике будут представлены такие знаковые модели, как RM07-01, RM037, RM016, RM055 Bubba Watson. В бутике также будет работать мастер, осуществляющий сервис часов.

Крупнейшие часовые группы – Swatch и Richemont – имеют в России дочерние компании. Некоторые крупные бренды – Audemars Piguet, Ulysse Nardin – тоже. Бутики двух других престижных марок – Rolex и Patek Philippe – представлены в Москве компанией Mercury.

«Я предпочитаю работать с ритейлерами – до тех пор, пока они способны делать свою работу хорошо, – говорил «Ведомостям» в 2013 г. президент Patek Philippe Тьерри Стерн. – Я часовщик, а не ритейлер и хочу фокусироваться на часах. У хороших ритейлеров есть возможность открыть собственный бутик. В случае с Mercury это именно так: у них есть правильное место, правильные люди».