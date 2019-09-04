Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: Искусство для кино

Что покажут на фестивале кино про искусство

Третий The Art Newspaper Russia Film Festival соберет документальные, игровые и анимационные фильмы

Идея организовать фестиваль фильмов об искусстве у издателя газеты The Art Newspaper Russia (TANR) Инны Баженовой появилась давно. «Я очень люблю кино и искусство, никогда не пропускаю фильмы о художниках, творчестве и арт-мире. Когда на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат», стало окончательно понятно, что фестиваль в Москве нужен» – так Баженова объясняла свое начинание, когда в 2017 г. представляла The Art Newspaper Russia Film Festival (TANR FF) московской публике. Фильмом открытия тогда стал как раз «Квадрат», плюсом к которому показали еще четыре ленты.

Важнейшие из искусств

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