Как обновленный музей Gucci отражает изменения в обществе

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Gucci Garden

Открывая в январе прошлого года Gucci Garden в Палаццо делла Мерканца, креативный директор марки Алессандро Микеле и арт-критик Мария Луиза Фриза (куратор курса по дизайну моды и медиаискусству в университете Iuav в Венеции) пообещали регулярно обновлять экспозицию. А как иначе – в современном мире никакое наследие не будет оценено, если не идет в ногу со временем. Общую концепцию оставили нетронутой: на месте и выставочные залы Gucci Garden Galleria, и кинозал, и бутик специальных коллекций Gucci for Gucci Garden, и ресторан Gucci Osteria. Но тон пространства стал другим. Если прежде посетителей ждал яркий и экспрессивный фейерверк, во главу угла ставивший придуманный Микеле новый дизайн, то сейчас гостям предлагают сделать следующий шаг и понять философию креативного директора марки.

В год дебюта Gucci Garden Galleria ожидаемо показывали самые значимые и известные элементы наследия марки. Конечно же, главными экспонатами были сумки и чемоданы – Гуччио Гуччи решил основать марку по возвращении после Первой мировой домой в Италию из Лондона, где работал в лучших отелях и подносил самые дорогие чемоданы. Аж два зала занимали природные мотивы – платки с цветочным рисунком, одежда и аксессуары, так или иначе вдохновленные флорой и фауной. Остальные выставочные пространства занимали вещи с декоративными элементами, по форме напоминающими уздечки, предметы, украшенные логотипами, красно-зеленой полосатой лентой, и, конечно, бамбуком. То были азы, сейчас Микеле перешел к более тонким параллелям и глубоким ассоциациям.