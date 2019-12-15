В московском отеле Ritz-Carlton открылся ресторан Уильяма Ламберти

С этим согласен ресторатор Александр Раппопорт. «Я бы не говорил о сложности работы ресторанов в отелях, а говорил бы о специфике сегмента. Специфика связана с тем, что работая внутри отеля, вы должны совместить потенциальные желания постояльцев отеля, приезжающих в Москву на несколько дней или неделю, и гостей-москвичей. Также специфика в том, что для большинства людей, особенно в России, гостиница не ассоциируется с местом, куда можно зайти перекусить — сюда приходят специально одетым, на обед или ужин. В гостинице "Националь" у объединенной компании "Рестораны Раппопорта" два ресторана. Один из них — "Белуга", торжественный вечерний ресторан внутри здания отеля, что абсолютно вписывается в концепцию для большинства гостей. А гранд-кафе "Dr.Живаго", наоборот, позиционируется как отдельно работающий casual ресторан с отдельным входом, поэтому многие гости не ассоциируют его с "Националем". Хотя он интегрирован и в поток постояльцев отеля», — резюмирует Раппопорт.