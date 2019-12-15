В московском отеле Ritz-Carlton открылся ресторан Уильяма Ламберти
На первом этаже пятизвездочного московского отеля Ritz-Carlton открылся ресторан Sartoria Lamberti Уильяма Ламберти, совладельца ресторанов «Уголек», Pinch, «Северяне», Montifiori, Salumeria. Он расположен в помещении, где ранее работал Cafe Russe. В Sartoria Lamberti предлагают микс итальянской и средиземноморской кухонь с хитами Ламберти разных лет: спагетти с крабом, омлет с черным трюфелем, карбонара с креветками, ризотто с молодым козьим сыром, тарт с артишоками, ролл из краба в авокадо, салат с манго.
По словам Ламберти инвестиции в ресторан составили около 150 млн руб., из них в оборудование открытой кухни — более 70 млн. Шефом Sartoria Lamberti Ламберти выбрал молодого повара Сергея Андрейченко, которого он называет одним из своих самых талантливых учеников. Арт-директором ресторана стал Алексей Алекминский, владелец мужского салона красоты, барбершопа и ателье Barberia Numero Uno. Вместе с Ламберти они придумали оформить интерьер в стиле неаполитанской сартории. На входе оборудовали мини-ателье, в котором швея вышивает монограммы на подарках гостям. Также ресторан декорировали манекенами с экспонатами Музея моды Италии, среди которых платье Авы Гарднер из фильма «Босоногая графиня» и смокинг Пирса Броснана из «Умри, но не сейчас».
У многих ресторанов при московских отелях судьба складывалась непросто. Попытки привлечь посетителей именами звездных шеф-поваров успехом не заканчивались. Les Menus par Pierre Gagnaire в отеле Lotte был закрыт после пяти лет работы. Два года проработал Jeroboam в отеле Ritz Carlton, которым заведовал немецкий шеф Хайнц Винклер. Из-за этого долгое время считалось, что ресторан при гостинице почти невозможно сделать успешным. Но последнее время в этой тенденции наблюдается перелом. Первыми примерами успешных ресторанов при отелях стали Novikov в Ritz Carlton (открытый на месте Jeroboam) и два ресторана Александра Раппопорта в «Национале» — «Белуга» и «Dr Живаго». В прошлом году в «Азимуте» открылся ресторан «Сахалин» группы White Rabbit Family, ставший популярным у публики и завоевавший множество профессиональных наград. Еще один пример успешного ресторана при отеле — Regent by Rico в «Арбате». По словам его владельца Алексея Пинского он окупился за несколько месяцев, а опыт сотрудничества оказался и для него, и для гостиницы настолько удачным, что ресторатор расширил свое заведение еще на один зал.
«Страшно ли было открывать ресторан в отеле? Страшно. Открывать ресторан в отеле всегда большая ответственность, тем более, когда речь идет о такой гостинице как Ritz-Carlton Moscow. Только дураки не боятся. Все равно надо признать, что люди в России не очень любят рестораны в отелях. Мы должны сломать этот стереотип. Поэтому перед нами стояла задача создать настолько уникальный концепт, чтобы ради него стоило приходить», — отвечает Ламберти на вопрос о рисках ресторана при отеле.
«Проблема ресторанов в отелях — немного надуманная», — считает крупный московский ресторатор. Кто-то придумал списывать ее на то, что, мол проводить время в гостинице для советского человека было чем-то неприличным. На самом деле это не так. Своя творческая тусовка была и у «Националя», и у «Метрополя», и у ресторана в гостинице «Ленинградская». Фактически вывод о нежизнеспособности ресторанов в отелях сделали российские журналисты лет десять назад на трех примерах. Один за другим открылись и «не пошли» Jeroboam в Ритце, ресторан Пьера Ганьера в Lotte и «Кай» в Swissotel. Неудачи мишленовских шефов в Москве проще было списать на какие-то несуществующие предрассудки, чем на неготовность общества к гастрономическим экспериментам».
С этим согласен ресторатор Александр Раппопорт. «Я бы не говорил о сложности работы ресторанов в отелях, а говорил бы о специфике сегмента. Специфика связана с тем, что работая внутри отеля, вы должны совместить потенциальные желания постояльцев отеля, приезжающих в Москву на несколько дней или неделю, и гостей-москвичей. Также специфика в том, что для большинства людей, особенно в России, гостиница не ассоциируется с местом, куда можно зайти перекусить — сюда приходят специально одетым, на обед или ужин. В гостинице "Националь" у объединенной компании "Рестораны Раппопорта" два ресторана. Один из них — "Белуга", торжественный вечерний ресторан внутри здания отеля, что абсолютно вписывается в концепцию для большинства гостей. А гранд-кафе "Dr.Живаго", наоборот, позиционируется как отдельно работающий casual ресторан с отдельным входом, поэтому многие гости не ассоциируют его с "Националем". Хотя он интегрирован и в поток постояльцев отеля», — резюмирует Раппопорт.